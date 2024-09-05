Михайлово чудо 2024 — сильные молитвы архангелу Михаилу об исцелении и упокоении души

Какую молитву следует прочитать на Михайлово чудо — для защиты и крепкого здоровья
В эту пятницу, 6 сентября, православные верующие в Украине будут отмечать Михайлово чудо — важный и светлый праздник в честь архангела Михаила. В эту дату принято поздравлять друг друга, желая мира, добра и здоровья, а также обращаться с молитвами к самому небесному защитнику, чтобы он защитил от болезней, врагов, а также успокоил души родных.
Новини.LIVE подготовили сильные молитвы к архангелу Михаилу об исцелении, защите, мире и упокоении души.
Что означает праздник Михайлово чудо
По церковным преданиям, еще в 4 веке жил праведник Архип из города Ераполь. Он построил у источника в долине храм в честь архангела Михаила в благодарность, что небесный посланник исцелил его дочь от страшной болезни.
Этот храм был одним из самых уважаемых среди верующих, но однажды язычники решили затопить всю долину вместе с источником и храмом. Архип начал искренне молиться архангелу и тот отозвался. Михаил ударом своего жезла открыл в горе щель, повернул воду на язычников и спас не только храм, но и всю долину. С этого времени христиане празднуют день Михайлова чуда. Это событие считается первым важным чудом Михаила для людей.
Самые сильные молитвы, которые стоит прочитать на чудо Михаила
Предлагаем молитвы, которые вы можете прочитать в праздник, чтобы попросить у святого крепкого здоровья, защиты от врагов или упокоения души умерших родных.
Молитва об исцелении
Молитва о помощи
Молитва о защите
Молитва-оберег к архангелу Михаилу
Молитва за упокой душ
Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать в праздник Михайлово чудо.
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