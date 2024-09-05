Михайлово чудо 2024 — сильные молитвы архангелу Михаилу об исцелении и упокоении души

Молитва к архангелу Михаилу. Коллаж: Новини.LIVE

В эту пятницу, 6 сентября, православные верующие в Украине будут отмечать Михайлово чудо — важный и светлый праздник в честь архангела Михаила. В эту дату принято поздравлять друг друга, желая мира, добра и здоровья, а также обращаться с молитвами к самому небесному защитнику, чтобы он защитил от болезней, врагов, а также успокоил души родных.

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Новини.LIVE подготовили сильные молитвы к архангелу Михаилу об исцелении, защите, мире и упокоении души.

Что означает праздник Михайлово чудо

По церковным преданиям, еще в 4 веке жил праведник Архип из города Ераполь. Он построил у источника в долине храм в честь архангела Михаила в благодарность, что небесный посланник исцелил его дочь от страшной болезни.

Этот храм был одним из самых уважаемых среди верующих, но однажды язычники решили затопить всю долину вместе с источником и храмом. Архип начал искренне молиться архангелу и тот отозвался. Михаил ударом своего жезла открыл в горе щель, повернул воду на язычников и спас не только храм, но и всю долину. С этого времени христиане празднуют день Михайлова чуда. Это событие считается первым важным чудом Михаила для людей.

Икона Архангела Михаила. Фото: google.com

Самые сильные молитвы, которые стоит прочитать на чудо Михаила

Предлагаем молитвы, которые вы можете прочитать в праздник, чтобы попросить у святого крепкого здоровья, защиты от врагов или упокоения души умерших родных.

Молитва об исцелении

Молитва к архангелу Михаилу. Фото: Новини.LIVE

Молитва о помощи

Молитва к архангелу Михаилу. Фото: Новини.LIVE

Молитва о защите

Молитва к архангелу Михаилу. Фото: Новини.LIVE

Молитва-оберег к архангелу Михаилу

Молитва к архангелу Михаилу. Фото: Новини.LIVE

Молитва за упокой душ

Молитва к архангелу Михаилу. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать в праздник Михайлово чудо.

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