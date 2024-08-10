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Коли святкують Успіння Богородиці 2024 — нова дата, значення та традиції свята

10 серпня 2024 06:13
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Коли Успіння Пресвятої Богородиці 2024 — нова дата, значення та традиції свята
Віряни у церкві на свято Успіння Богородиці. Фото: hram-andrey.com.ua
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Щорічно у серпні українці відзначають велике церковне дванадесяте свято, яке присвячене вшануванню матері Сина Божого Діви Марії та її переходу до Небесного Царства, — Успіння Пресвятої Богородиці. В народі цей день часто називають Перша Пречиста. Оскільки ПЦУ перейшла на новоюліанський календар, дата святкування була змінена. 

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Коли Успіння Пресвятої Богородиці 2024 року — нова дата

Як відомо, до переходу Православної церкви України на новоюліанський календар віряни відзначали це важливе свято 28 серпня. Тепер Перша Пречиста буде припадати на 15 серпня. Ця дата буде незмінною. 

Успіння Пресвятої Богородиці — історія та значення свята

Варто зауважити, що не існує прямих історичних даних про дату, місце чи обставини смерті Діви Марії, оскільки про це не згадується у канонічних Євангеліях.

Тому свято Успіння є символічним завершенням церковного року, який закінчується 31 серпня. А також вшануванням переходу Богородиці до вічної слави свого Сина. Ця дата є часом поклоніння, спільної молитви та віри в вічне життя після смерті.

Вперше Успіння Пресвятої Богородиці як значуще свято відзначили 431 року після Собору в Ефесі.

За церковними переказами, після смерті Ісуса Христа Богородиця жила в Єрусалимі, в Івана Богослова. Вона багато молилася, займалася рукоділлям, розмовляла з вірянами. Діва Марія любила проводити час на Оливній горі, звідки вознісся Ісус. 

Коли Божа Матір була вже в похилому віці, під час молитви на горі до неї спустився архангел Гавриїл. Він дав їй райську гілку і сказав, що через три дні її шлях земний закінчиться. Діва Марія не засмутилася, але попросила прислати до неї апостолів Христа, щоб попрощатися. Гавриїл виконав прохання, і апостоли були в будинку Іоанна в призначений день. Тоді ж за Богородицею спустився з небес Ісус.

 

Успіння Пресвятої Богородиці — історія свята
Ікона Успіння Пресвятої Богородиці. Фото: pixabay.com

Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня — українські традиції 

Напередодні Успіння Богородиці та в день свята в храмах відбуваються урочисті богослужіння. Віряни за доброю традицією відвідують храми, несуть до ікони Божої Матері квіти. 

Також заведено освячувати хліб або букетики хлібного колосся. Обов'язково християни допомагають нужденним. Вірять, хто від душі допоможе іншій людині, отримає благословення Богородиці. 

У свято закінчується Успенський піст, тому дозволяється влаштувати застілля з м'ясними та рибними стравами. Обов'язково на столі має бути хліб із зерна нового врожаю.

Також у давнину свято Успіння Богородиці символізувало початок сезону весіль.

 

Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня — українські традиції
Свіжий хліб на рушнику. Фото: shutterstock.com

Раніше ми писали, коли Горіховий Спас та які особливості святкування важливої дати. 

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на серпень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця. 

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