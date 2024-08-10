Когда Успение Пресвятой Богородицы 2024 — новая дата, значение и традиции праздника

Верующие в церкви в праздник Успения Богородицы. Фото: hram-andrey.com.ua

Ежегодно в августе украинцы отмечают большой церковный двенадцатый праздник, посвященный почитанию матери Сына Божьего Девы Марии и ее перехода к Небесному Царству, — Успения Пресвятой Богородицы. В народе этот день называется Первая Пречистая. Поскольку ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, дата празднования была изменена.

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Когда Успение Пресвятой Богородицы 2024 года — новая дата

Как известно, до перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь верующие отмечали этот важный праздник 28 августа. Теперь Первая Пречистая будет приходиться на 15 августа. Эта дата будет неизменной.

Успение Пресвятой Богородицы — история и значение праздника

Следует отметить, что не существует прямых исторических данных о дате, месте или обстоятельствах смерти Девы Марии, поскольку об этом не упоминается в канонических Евангелиях.

Поэтому праздник Успения является символическим завершением церковного года, который заканчивается 31 августа. А также чествованием перехода Богородицы к вечной славе своего Сына. Эта дата является временем поклонения, совместной молитвы и веры в жизнь вечную после смерти.

Впервые Успение Пресвятой Богородицы как значимый праздник был отмечен в 431 году после Собора в Эфесе.

По церковным преданиям после смерти Иисуса Христа Богородица жила в Иерусалиме, у Иоанна Богослова. Она много молилась, занималась рукоделием, разговаривала с верующими. Дева Мария любила проводить время на Елеонской горе, откуда вознесся Иисус.

Когда Божья Матерь была уже в преклонном возрасте, во время молитвы на горе к ней спустился архангел Гавриил. Он дал ей райскую ветку и сказал, что через три дня ее путь земной закончится. Дева Мария не расстроилась, но попросила прислать к ней апостолов Христа, чтобы проститься. Гавриил выполнил просьбу, и апостолы были в доме Иоанна в назначенный день. Тогда за Богородицей спустился с небес Иисус.

Икона Успения Пресвятой Богородицы. Фото: pixabay.com

Успение Пресвятой Богородицы 15 августа — украинские традиции

В канун Успения Богородицы и в день праздника в храмах проходят торжественные богослужения. Верующие по доброй традиции посещают храмы, несут к иконе Божией Матери цветы.

Также принято освящать хлеб или букетики хлебных колосьев. Обязательно христиане помогают нуждающимся. Верят, кто от души поможет другому человеку, получит благословение Богородицы.

В праздник заканчивается Успенский пост, поэтому можно устроить застолье с мясными и рыбными блюдами. Обязательно на столе должен быть хлеб из зерна нового урожая.

Также в древности праздник Успения Богородицы символизировал начало сезона свадеб.

Свежий хлеб на полотенце. Фото: shutterstock.com

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