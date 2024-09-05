Різдво Богородиці 8 вересня 2024 — що категорично не можна робити у велике свято

Дівчинка з мамою у церкві. Фото: pomisna.info

Вже у цю неділю, 8 вересня, українські віряни відзначатимуть велике церковне свято — Різдво Пресвятої Богородиці. Воно присвячене народженню Матері Ісуса Христа. Ця подія символізує початок порятунку людства. І хоч дата радісна та урочиста, все ж є суворі заборони, яких повинні дотримуватися християни.

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Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці

Відповідно до українських звичаїв та традицій, на Різдво Пресвятої Богородиці не можна:

важко фізично працювати — цей день необхідно провести у молитвах та спілкуванні з близькими;

— цей день необхідно провести у молитвах та спілкуванні з близькими; займатися побутовими справами (прибирати, мити посуд, прати тощо) — все це треба було зробити до свята;

— все це треба було зробити до свята; займатися рукоділлям — це може накликати горе та невдачі;

— це може накликати горе та невдачі; сваритися, ображати, злитися, вживати нецензурні слова — це вважається порушенням чистоти великого свята;

— це вважається порушенням чистоти великого свята; носити брудний чи латаний одяг — це вважається великою неповагою до великого свята;

— це вважається великою неповагою до великого свята; відмовляти у допомозі — такі дії можуть відвернути удачу та саму Божу Матір;

— такі дії можуть відвернути удачу та саму Божу Матір; протирати святковий стіл — крихти не змітаються на підлогу, це вважається ознакою жадібності;

— крихти не змітаються на підлогу, це вважається ознакою жадібності; розділяти хліб з чужинцями — це можна робити тільки з близькими людьми.

Вірянки у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Чи можна ходити на цвинтар у Різдво Пресвятої Богородиці?

Церква не рекомендує на великі свята ходити на кладовище. Свято Різдва Богородиці — це світла й радісна подія, коли потрібно зібратися всією родиною, приділити увагу рідним і близьким.

Тож, варто цю дату 8 вересня присвятити душевному миру та спілкуванню з близькими, адже Різдво Пресвятої Богородиці — це не лише час для молитви, але й можливість проявити турботу та любов до рідних.

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