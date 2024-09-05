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Наближається Різдво Пресвятої Богородиці — що не можна робити у велике свято

5 вересня 2024 08:33
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Різдво Богородиці 8 вересня 2024 — що категорично не можна робити у велике свято
Дівчинка з мамою у церкві. Фото: pomisna.info
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Вже у цю неділю, 8 вересня, українські віряни відзначатимуть велике церковне свято — Різдво Пресвятої Богородиці. Воно присвячене народженню Матері Ісуса Христа. Ця подія символізує початок порятунку людства. І хоч дата радісна та урочиста, все ж є суворі заборони, яких повинні дотримуватися християни.  

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Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити у свято Різдво Пресвятої Богородиці, щоб не згрішити та не накликати горе.

Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці

Відповідно до українських звичаїв та традицій, на Різдво Пресвятої Богородиці не можна:

  • важко фізично працювати — цей день необхідно провести у молитвах та спілкуванні з близькими;
  • займатися побутовими справами (прибирати, мити посуд, прати тощо) — все це треба було зробити до свята;
  • займатися рукоділлям — це може накликати горе та невдачі;
  • сваритися, ображати, злитися, вживати нецензурні слова — це вважається порушенням чистоти великого свята;
  • носити брудний чи латаний одяг — це вважається великою неповагою до великого свята;
  • відмовляти у допомозі  такі дії можуть відвернути удачу та саму Божу Матір;
  • протирати святковий стіл — крихти не змітаються на підлогу, це вважається ознакою жадібності;
  • розділяти хліб з чужинцями — це можна робити тільки з близькими людьми.

 

Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці
Вірянки у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Чи можна ходити на цвинтар у Різдво Пресвятої Богородиці?

Церква не рекомендує на великі свята ходити на кладовище. Свято Різдва Богородиці — це світла й радісна подія, коли потрібно зібратися всією родиною, приділити увагу рідним і близьким.

Тож, варто цю дату 8 вересня присвятити душевному миру та спілкуванню з близькими, адже Різдво Пресвятої Богородиці — це не лише час для молитви, але й можливість проявити турботу та любов до рідних.

 

Раніше ми писали, коли в Україні святкуватимемо Михайлове чудо 2024 року за новим календарем, які існують традиції та заборони у свято.

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традиції церква поради заборони Богородиця свято

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