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Приближается Рождество Пресвятой Богородицы — что нельзя делать в большой праздник

5 сентября 2024 08:33
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Рождество Богородицы 8 сентября 2024 — что категорически нельзя делать в праздник
Девочка с мамой в церкви. Фото: pomisna.info
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Уже в это воскресенье, 8 сентября, украинские верующие отмечают большой церковный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Оно посвящено рождению Матери Иисуса Христа. Это событие символизирует начало спасения человечества. И хотя дата радостная и торжественная, все же есть строгие запреты, которые должны соблюдать христиане.

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Ноини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать в праздник Рождество Пресвятой Богородицы, чтобы не согрешить и не навлечь горе.

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

Согласно украинским обычаям и традициям на Рождество Пресвятой Богородицы нельзя:

  • тяжело физически работать — этот день необходимо провести в молитвах и общении с близкими;
  • заниматься бытовыми делами (убирать, мыть посуду, стирать и т.п.) — все это нужно было сделать до праздника;
  • заниматься рукоделием — это может навлечь горе и неудачи;
  • ссориться, оскорблять, злиться, употреблять нецензурные слова — это считается нарушением чистоты великого праздника;
  • носить грязную или латаную одежду — это считается большим неуважением к большому празднику;
  • отказывать в помощи — такие действия могут отвлечь удачу и саму Божью Матерь;
  • протирать праздничный стол — крошки не сметаются на пол, это считается признаком алчности;
  • разделять хлеб с чужими — это можно делать только с близкими людьми.

 

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы
Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Можно ли ходить на кладбище в Рождество Пресвятой Богородицы?

Церковь не рекомендует на большие праздники ходить на кладбище. Праздник Рождества Богородицы — это светлое и радостное событие, когда нужно собраться всей семьей, уделить внимание родным и близким.

Следовательно, стоит эту дату 8 сентября посвятить душевному миру и общению с близкими, ведь Рождество Пресвятой Богородицы — это не только время для молитвы, но и проявления заботы и любви к родным.

 

Ранее мы писали, когда в Украине будем праздновать Михайлово чудо в 2024 году по новому календарю, какие существуют традиции и запреты в праздник.

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традиции церковь советы запреты Богородица праздник

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