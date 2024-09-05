Рождество Богородицы 8 сентября 2024 — что категорически нельзя делать в праздник

Девочка с мамой в церкви. Фото: pomisna.info

Уже в это воскресенье, 8 сентября, украинские верующие отмечают большой церковный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Оно посвящено рождению Матери Иисуса Христа. Это событие символизирует начало спасения человечества. И хотя дата радостная и торжественная, все же есть строгие запреты, которые должны соблюдать христиане.

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Ноини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать в праздник Рождество Пресвятой Богородицы, чтобы не согрешить и не навлечь горе.

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

Согласно украинским обычаям и традициям на Рождество Пресвятой Богородицы нельзя:

тяжело физически работать — этот день необходимо провести в молитвах и общении с близкими;

— этот день необходимо провести в молитвах и общении с близкими; заниматься бытовыми делами (убирать, мыть посуду, стирать и т.п.) — все это нужно было сделать до праздника;

— все это нужно было сделать до праздника; заниматься рукоделием — это может навлечь горе и неудачи;

— это может навлечь горе и неудачи; ссориться, оскорблять, злиться, употреблять нецензурные слова — это считается нарушением чистоты великого праздника;

— это считается нарушением чистоты великого праздника; носить грязную или латаную одежду — это считается большим неуважением к большому празднику;

— это считается большим неуважением к большому празднику; отказывать в помощи — такие действия могут отвлечь удачу и саму Божью Матерь;

— такие действия могут отвлечь удачу и саму Божью Матерь; протирать праздничный стол — крошки не сметаются на пол, это считается признаком алчности;

— крошки не сметаются на пол, это считается признаком алчности; разделять хлеб с чужими — это можно делать только с близкими людьми.

Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Можно ли ходить на кладбище в Рождество Пресвятой Богородицы?

Церковь не рекомендует на большие праздники ходить на кладбище. Праздник Рождества Богородицы — это светлое и радостное событие, когда нужно собраться всей семьей, уделить внимание родным и близким.

Следовательно, стоит эту дату 8 сентября посвятить душевному миру и общению с близкими, ведь Рождество Пресвятой Богородицы — это не только время для молитвы, но и проявления заботы и любви к родным.

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