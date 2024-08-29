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Ніколи не робіть це у свято Усікновення глави Івана Предтечі — сім головних заборон

29 серпня 2024 03:14
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Усікновення глави Івана Предтечі 2024 — що категорично не можна робити у свято
Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

За новим церковним календарем, українські віряни відзначають сьогодні, 29 серпня, велике свято — Усікновення глави Івана Предтечі. День присвячений страті найвідомішого християнського пророка Івана Хрестителя. Саме він передбачив народження Спасителя, а також хрестив Ісуса Христа у річці Йордан. 

Новини.LIVE розповідає, які головні заборони у свято встановила церква та що не можна робити на Усікновення глави Івана Предтечі за народними повір'ями та прикметами. 

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Що не можна робити на свято Усікновення глави Івана Предтечі — сім головних заборон

Попри те, що дане свято не належить до дванадесятих, тобто 12 найважливіших свят у році, воно вважається великим та важливим. Усікновення глави Івана Хрестителя — скорботна, а не радісна подія. Святом його називають через те, що це "пустий" день, коли заборонено будь-яку роботу.

У цю дату церква категорично забороняє: 

  1. Важку фізичну працю — день необхідно присвятити сім'ї, молитвам та читанню Біблії.
  2. Вживання скоромної їжі, молочних продуктів та яєць. У свято встановлюється суворий одноденний піст, щоб згадати подвиг Івана Предтечі, який багато років постив у пустелі.
  3. Вживання алкоголю. 
  4. Лихословити.
  5. Конфліктувати з кимось, сваритися через дрібниці.
  6. Веселитися — це скорботна дата. 
  7. Влаштовувати застілля, вечірки гучні гуляння. 

 

Що не можна робити на свято Усікновення глави Івана Предтечі — сім головних заборон
Ікона Усікновення глави Івана Хрестителя. Фото: google.com

Які існують заборони на Усікновення глави Івана Хрестителя за народними традиціями

Свято тісно переплелося з народними традиціями, повір'ями та забобонами. У народі цю дату називали Головосік, Іван-прольоток, Полетовщик, Іван-пост. 

Наші предки вірили, що цього дня у жодному разі не можна:

  • їсти круглі фрукти та овочі, тому що вони схожі на голову;
  • різати щось;
  • брати в руки ніж або гострі предмети;
  • пити червоне вино, тому що воно нагадує про кров Івана Предтечі;
  • їсти червону їжу;
  • подавати до столу щось на блюді;
  • давати або брати гроші в борг;
  • віддавати щось з дому;
  • починати нові справи й роботу;
  • стригтися, мити голову, зачісуватися;
  • займатися рукоділлям;
  • сваритися;
  • пліткувати;
  • заздрити;
  • одружуватися;
  • вінчатися;
  • хрестити дитину.

 

Раніше ми писали про традиції та особливості свята Усікновення глави Івана Предтечі.

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на вересень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця.

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