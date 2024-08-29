Усікновення глави Івана Предтечі 2024 — що категорично не можна робити у свято

Ніколи не робіть це у свято Усікновення глави Івана Предтечі — сім головних заборон
За новим церковним календарем, українські віряни відзначають сьогодні, 29 серпня, велике свято — Усікновення глави Івана Предтечі. День присвячений страті найвідомішого християнського пророка Івана Хрестителя. Саме він передбачив народження Спасителя, а також хрестив Ісуса Христа у річці Йордан.
Новини.LIVE розповідає, які головні заборони у свято встановила церква та що не можна робити на Усікновення глави Івана Предтечі за народними повір'ями та прикметами.
Що не можна робити на свято Усікновення глави Івана Предтечі — сім головних заборон
Попри те, що дане свято не належить до дванадесятих, тобто 12 найважливіших свят у році, воно вважається великим та важливим. Усікновення глави Івана Хрестителя — скорботна, а не радісна подія. Святом його називають через те, що це "пустий" день, коли заборонено будь-яку роботу.
У цю дату церква категорично забороняє:
- Важку фізичну працю — день необхідно присвятити сім'ї, молитвам та читанню Біблії.
- Вживання скоромної їжі, молочних продуктів та яєць. У свято встановлюється суворий одноденний піст, щоб згадати подвиг Івана Предтечі, який багато років постив у пустелі.
- Вживання алкоголю.
- Лихословити.
- Конфліктувати з кимось, сваритися через дрібниці.
- Веселитися — це скорботна дата.
- Влаштовувати застілля, вечірки гучні гуляння.
Які існують заборони на Усікновення глави Івана Хрестителя за народними традиціями
Свято тісно переплелося з народними традиціями, повір'ями та забобонами. У народі цю дату називали Головосік, Іван-прольоток, Полетовщик, Іван-пост.
Наші предки вірили, що цього дня у жодному разі не можна:
- їсти круглі фрукти та овочі, тому що вони схожі на голову;
- різати щось;
- брати в руки ніж або гострі предмети;
- пити червоне вино, тому що воно нагадує про кров Івана Предтечі;
- їсти червону їжу;
- подавати до столу щось на блюді;
- давати або брати гроші в борг;
- віддавати щось з дому;
- починати нові справи й роботу;
- стригтися, мити голову, зачісуватися;
- займатися рукоділлям;
- сваритися;
- пліткувати;
- заздрити;
- одружуватися;
- вінчатися;
- хрестити дитину.
Раніше ми писали про традиції та особливості свята Усікновення глави Івана Предтечі.
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