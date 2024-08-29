Усікновення глави Івана Предтечі 2024 — що категорично не можна робити у свято

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

За новим церковним календарем, українські віряни відзначають сьогодні, 29 серпня, велике свято — Усікновення глави Івана Предтечі. День присвячений страті найвідомішого християнського пророка Івана Хрестителя. Саме він передбачив народження Спасителя, а також хрестив Ісуса Христа у річці Йордан.

Новини.LIVE розповідає, які головні заборони у свято встановила церква та що не можна робити на Усікновення глави Івана Предтечі за народними повір'ями та прикметами.

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Попри те, що дане свято не належить до дванадесятих, тобто 12 найважливіших свят у році, воно вважається великим та важливим. Усікновення глави Івана Хрестителя — скорботна, а не радісна подія. Святом його називають через те, що це "пустий" день, коли заборонено будь-яку роботу.

У цю дату церква категорично забороняє:

Важку фізичну працю — день необхідно присвятити сім'ї, молитвам та читанню Біблії. Вживання скоромної їжі, молочних продуктів та яєць. У свято встановлюється суворий одноденний піст, щоб згадати подвиг Івана Предтечі, який багато років постив у пустелі. Вживання алкоголю. Лихословити. Конфліктувати з кимось, сваритися через дрібниці. Веселитися — це скорботна дата. Влаштовувати застілля, вечірки гучні гуляння.

Ікона Усікновення глави Івана Хрестителя. Фото: google.com

Які існують заборони на Усікновення глави Івана Хрестителя за народними традиціями

Свято тісно переплелося з народними традиціями, повір'ями та забобонами. У народі цю дату називали Головосік, Іван-прольоток, Полетовщик, Іван-пост.

Наші предки вірили, що цього дня у жодному разі не можна:

їсти круглі фрукти та овочі, тому що вони схожі на голову;

різати щось;

брати в руки ніж або гострі предмети;

пити червоне вино, тому що воно нагадує про кров Івана Предтечі;

їсти червону їжу;

подавати до столу щось на блюді;

давати або брати гроші в борг;

віддавати щось з дому;

починати нові справи й роботу;

стригтися, мити голову, зачісуватися;

займатися рукоділлям;

сваритися;

пліткувати;

заздрити;

одружуватися;

вінчатися;

хрестити дитину.

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