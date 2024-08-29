Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Никогда не делайте это в праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи — семь запретов arrow

Никогда не делайте это в праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи — семь запретов

29 августа 2024 03:14
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Усекновение главы Иоанна Предтечи 2024 — что категорически нельзя делать в праздник
Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

По новому церковному календарю, украинские верующие отмечают сегодня, 29 августа, большой праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи. День посвящен казни известнейшего христианского пророка Иоанна Крестителя. Именно он предсказал рождение Спасителя, а также крестил Иисуса Христа в реке Иордан.

Новини.LIVE рассказывает, какие главные запреты в праздник установила церковь и что нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи по народным поверьям и приметам.

Читайте также:

Что нельзя делать на праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи — семь главных запретов

Несмотря на то, что этот праздник не относится к двунадесятым, то есть к 12 важнейших праздников в году, он считается большим и важным. Усекновение главы Иоанна Крестителя — скорбное, а не радостное событие. Праздником его называют потому, что это "пустой" день, когда запрещена любая работа.

В эту дату церковь категорически запрещает:

  1. Тяжелый физический труд — необходимо посвятить семье, молитвам и чтению Библии.
  2. Употребление скоромной пищи, молочных продуктов и яиц. В праздник устанавливается строгий однодневный пост, чтобы вспомнить подвиг Иоанна Предтечи, много лет постящегося в пустыне.
  3. Употребление алкоголя.
  4. Сквернословие.
  5. Конфликтовать с кем-то, ссориться по пустякам.
  6. Веселиться — это скорбная дата.
  7. Устраивать праздники, вечеринки, громкие застолья.

 

Что нельзя делать на праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи — семь главных запретов
Икона Усекновение главы Иоанна Крестителя. Фото: google.com

Какие существуют запреты на Усекновение главы Иоанна Крестителя по народным традициям

Праздник тесно переплелся с народными традициями, поверьями и суевериями. В народе эту дату называли Головосек, Иван-Пролеток, Полетовщик, Иван-Пост.

Наши предки верили, что в этот день ни в коем случае нельзя:

  • есть круглые фрукты и овощи, потому что они похожи на голову;
  • резать что-то;
  • брать в руки нож или острые предметы;
  • пить красное вино, потому что оно напоминает о крови Иоанна Предтечи;
  • есть красную пищу;
  • подавать на стол что-то на блюде;
  • давать или брать деньги взаймы;
  • отдавать что-либо из дома;
  • начинать новые дела и работу;
  • стричься, мыть голову, причесываться;
  • заниматься рукоделием;
  • ссориться;
  • сплетничать;
  • завидовать;
  • жениться;
  • венчаться;
  • крестить ребенка.

 

Ранее мы писали о традициях и особенностях праздника Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на сентябрь 2024, который расскажет о главных религиозных событиях месяца.

праздники традиции церковь советы запреты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

02:06 В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога из-за дронов

01:32 Солдат обжаловал невыплату 100 тысяч гривен за службу на передовой — какое решение принял суд

01:30 Юрист рассказал, что грозит 16-летним юношам, которые не станут на военный учет в ТЦК

01:23 Увольнение со службы для контрактников — новые правила

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

01:18 Костюк уверенно вышла в третий круг US Open

00:30 Обновление ВОД после 17 июля — какие будут штрафы для нарушителей

00:29 В Харькове было слышно звуки взрывов

00:00 В сети появились снимки последствий удара ГУР по нефтебазе "Атлас"

28 августа 2024

23:53 Переправлял уклонистов через Тису — как суд наказал мужчину

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

02:06 В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога из-за дронов

01:32 Солдат обжаловал невыплату 100 тысяч гривен за службу на передовой — какое решение принял суд

01:30 Юрист рассказал, что грозит 16-летним юношам, которые не станут на военный учет в ТЦК

01:23 Увольнение со службы для контрактников — новые правила

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

01:18 Костюк уверенно вышла в третий круг US Open

00:30 Обновление ВОД после 17 июля — какие будут штрафы для нарушителей

00:29 В Харькове было слышно звуки взрывов

00:00 В сети появились снимки последствий удара ГУР по нефтебазе "Атлас"

28 августа 2024

23:53 Переправлял уклонистов через Тису — как суд наказал мужчину

Эксклюзив

20:03 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Text

23:22 Курская операция, мобилизация и провал Путина — эксклюзивное интервью Подоляка для Новини.LIVE

Text

20:00 Нардеп назвала компромиссную сумму для экономического бронирования

Text

17:54 Разрешение для ТЦК стрелять в случае угрозы жизни — адвокат прокомментировал

Text

17:50 Сколько объектов в РФ можно ударить ракетами ATACMS, если б США сняли ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзализныци для евроинтеграции — нардеп назвал основную идею

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

Text

15:42 Отсутствие билетов в Укрзализныце — нардеп объяснил причину дефицита

Text

15:27 Строительство дороги в 18 км от фронта — нардеп Крейденко объяснил, кто за это отвечает

Text

14:51 Экономический аналитик Себастьянович объяснил, почему экономическое бронирование будет неэффективным

Text

13:04 Российский обстрел Кривого Рога и его последствия — эфир День.LIVE

Text

12:18 Пять новых механизированных бригад ВСУ подготовят по стандартам НАТО, — военный эксперт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

21 августа 2024

20:38 Какой размер штрафа грозит за отсутствие военного билета — детали