Усекновение главы Иоанна Предтечи 2024 — что категорически нельзя делать в праздник

Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

По новому церковному календарю, украинские верующие отмечают сегодня, 29 августа, большой праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи. День посвящен казни известнейшего христианского пророка Иоанна Крестителя. Именно он предсказал рождение Спасителя, а также крестил Иисуса Христа в реке Иордан.

Новини.LIVE рассказывает, какие главные запреты в праздник установила церковь и что нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи по народным поверьям и приметам.

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Несмотря на то, что этот праздник не относится к двунадесятым, то есть к 12 важнейших праздников в году, он считается большим и важным. Усекновение главы Иоанна Крестителя — скорбное, а не радостное событие. Праздником его называют потому, что это "пустой" день, когда запрещена любая работа.

В эту дату церковь категорически запрещает:

Тяжелый физический труд — необходимо посвятить семье, молитвам и чтению Библии. Употребление скоромной пищи, молочных продуктов и яиц. В праздник устанавливается строгий однодневный пост, чтобы вспомнить подвиг Иоанна Предтечи, много лет постящегося в пустыне. Употребление алкоголя. Сквернословие. Конфликтовать с кем-то, ссориться по пустякам. Веселиться — это скорбная дата. Устраивать праздники, вечеринки, громкие застолья.

Икона Усекновение главы Иоанна Крестителя. Фото: google.com

Какие существуют запреты на Усекновение главы Иоанна Крестителя по народным традициям

Праздник тесно переплелся с народными традициями, поверьями и суевериями. В народе эту дату называли Головосек, Иван-Пролеток, Полетовщик, Иван-Пост.

Наши предки верили, что в этот день ни в коем случае нельзя:

есть круглые фрукты и овощи, потому что они похожи на голову;

резать что-то;

брать в руки нож или острые предметы;

пить красное вино, потому что оно напоминает о крови Иоанна Предтечи;

есть красную пищу;

подавать на стол что-то на блюде;

давать или брать деньги взаймы;

отдавать что-либо из дома;

начинать новые дела и работу;

стричься, мыть голову, причесываться;

заниматься рукоделием;

ссориться;

сплетничать;

завидовать;

жениться;

венчаться;

крестить ребенка.

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