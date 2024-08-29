Усекновение главы Иоанна Предтечи 2024 — что категорически нельзя делать в праздник

Никогда не делайте это в праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи — семь запретов
По новому церковному календарю, украинские верующие отмечают сегодня, 29 августа, большой праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи. День посвящен казни известнейшего христианского пророка Иоанна Крестителя. Именно он предсказал рождение Спасителя, а также крестил Иисуса Христа в реке Иордан.
Новини.LIVE рассказывает, какие главные запреты в праздник установила церковь и что нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи по народным поверьям и приметам.
Что нельзя делать на праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи — семь главных запретов
Несмотря на то, что этот праздник не относится к двунадесятым, то есть к 12 важнейших праздников в году, он считается большим и важным. Усекновение главы Иоанна Крестителя — скорбное, а не радостное событие. Праздником его называют потому, что это "пустой" день, когда запрещена любая работа.
В эту дату церковь категорически запрещает:
- Тяжелый физический труд — необходимо посвятить семье, молитвам и чтению Библии.
- Употребление скоромной пищи, молочных продуктов и яиц. В праздник устанавливается строгий однодневный пост, чтобы вспомнить подвиг Иоанна Предтечи, много лет постящегося в пустыне.
- Употребление алкоголя.
- Сквернословие.
- Конфликтовать с кем-то, ссориться по пустякам.
- Веселиться — это скорбная дата.
- Устраивать праздники, вечеринки, громкие застолья.
Какие существуют запреты на Усекновение главы Иоанна Крестителя по народным традициям
Праздник тесно переплелся с народными традициями, поверьями и суевериями. В народе эту дату называли Головосек, Иван-Пролеток, Полетовщик, Иван-Пост.
Наши предки верили, что в этот день ни в коем случае нельзя:
- есть круглые фрукты и овощи, потому что они похожи на голову;
- резать что-то;
- брать в руки нож или острые предметы;
- пить красное вино, потому что оно напоминает о крови Иоанна Предтечи;
- есть красную пищу;
- подавать на стол что-то на блюде;
- давать или брать деньги взаймы;
- отдавать что-либо из дома;
- начинать новые дела и работу;
- стричься, мыть голову, причесываться;
- заниматься рукоделием;
- ссориться;
- сплетничать;
- завидовать;
- жениться;
- венчаться;
- крестить ребенка.
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