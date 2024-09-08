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Різдво Пресвятої Богородиці 2024 — душевні привітання та листівки до свята

8 вересня 2024 05:05
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
З Різдвом Пресвятої Богородиці 8 вересня 2024 — листівки та душевні привітання
Вірянка в церкві молиться перед іконою Божої Матері. Фото: google.com
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

У цю неділю, 8 вересня, українські віряни відзначають велике та світле свято — Різдво Пресвятої Богородиці. Інша назва свята — Друга Пречиста. В цей день вшановують Діву Марію — матір Ісуса Христа.

Новини.LIVE підготував красиві та душевні привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати своїх рідних, друзів та близьких.

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Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у прозі 

Щиро вітаю з Різдвом Пречистої Діви Марії! Бажаю миру добра і душевної благодаті! Нехай Богородиця береже від біди та лиха, рятує під своїм покровом і наповнює серце чистою вірою.

***

Пресвята Матір Божа народилася в цей вересневий день. Вона дала життя Господу, благословивши цим все людство. Миру, світла, добра і чистих помислів бажаємо кожному християнину!

***

З Різдвом Пресвятої Богородиці! Нехай це світле свято принесе багато позитивних емоцій і щирих посмішок! Бажаю здоров'я і гармонії у душі. 

***

Нехай у серце увійде любов, а душа буде сповнена пречистою вірою. З Різдвом Пресвятої Богородиці!

***

Вітаю з Різдвом Пресвятої Богородиці! Від душі бажаю миру, щастя, здоров'я, радості, добра і відради. Нехай у житті трапляються справжні чудеса. 

***

Вітаю з чудовим православним святом, Різдвом Пресвятої Богородиці! Бажаю душевного миру і процвітання. Нехай будуть здорові та щасливі всі ваші рідні!

***

Сьогодні світле свято — Різдво Пресвятої Богородиці. Щиро вітаю і бажаю легкості та свята на душі, сімейного щастя, любові та довіри, правильних життєвих рішень, чесності, добродушності та милосердя.

Різдво Пресвятої Богородиці 2024 — красиві вірші до свята українською мовою

З Богородиці Різдвом!
І в день цієї сильної святої
Наповниться хай твій дім
Щастям та теплотою!
Хай не покине доброта,
Світиться усмішка на вустах,
Кожна здійснюється мрія,
І віра хай з тобою буде і надія!

***

Благословляють небеса
Господь дарує чудеса!
Добра новина в усі краї розлетілася —
То Пречиста Діва народилася!
Я бажаю серденько відкрити,
радість і добро впустити,
Хай чудеса до вас прийдуть,
Хай удачу принесуть!

***

У день Різдва Богородиці
Чудо станеться нехай.
Серце щастям наповниться,
Буде в душі Вашій рай.
Хай ні хвороби, ні прикрості
Вас ніколи не знайдуть.
Будуть хорошими новини,
Радість лише роки несуть.

***

Вже прийшла Друга Пречиста
І вплела в свої намиста
Грона калинові, плоди пурпурові
Із яблук налитих, із груш соковитих,
Із кавунів, динь і слив
З неповторних земних див.
Подякуймо, поклонімся!
І уклінно помолімся
До Діви Марії, — за дари такії.

З Різдвом Пресвятої Богородиці 2024 — листівки до свята

З Різдвом Пресвятої Богородиці 2024 — листівки до свята
Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Різдво Пресвятої Богородиці 2024 — красиві листівки
Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Різдво Пресвятої Богородиці 2024 — душевні привітання
Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Різдвом Пресвятої Богородиці 8 вересня 2024 — листівки
Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Як красиво привітати з Різдвом Пресвятої Богородиці 8 вересня 2024
Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2024 року

 

 

 

 

Раніше ми писали, що категорично не можна робити у свято Різдво Пресвятої Богородиці, щоб не згрішити та не накликати горе.

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на вересень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця.

свята церква привітання листівки побажання

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