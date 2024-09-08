З Різдвом Пресвятої Богородиці 8 вересня 2024 — листівки та душевні привітання

Вірянка в церкві молиться перед іконою Божої Матері. Фото: google.com

У цю неділю, 8 вересня, українські віряни відзначають велике та світле свято — Різдво Пресвятої Богородиці. Інша назва свята — Друга Пречиста. В цей день вшановують Діву Марію — матір Ісуса Христа.

Новини.LIVE підготував красиві та душевні привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати своїх рідних, друзів та близьких.

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Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у прозі

Щиро вітаю з Різдвом Пречистої Діви Марії! Бажаю миру добра і душевної благодаті! Нехай Богородиця береже від біди та лиха, рятує під своїм покровом і наповнює серце чистою вірою.

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Пресвята Матір Божа народилася в цей вересневий день. Вона дала життя Господу, благословивши цим все людство. Миру, світла, добра і чистих помислів бажаємо кожному християнину!

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З Різдвом Пресвятої Богородиці! Нехай це світле свято принесе багато позитивних емоцій і щирих посмішок! Бажаю здоров'я і гармонії у душі.

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Нехай у серце увійде любов, а душа буде сповнена пречистою вірою. З Різдвом Пресвятої Богородиці!

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Вітаю з Різдвом Пресвятої Богородиці! Від душі бажаю миру, щастя, здоров'я, радості, добра і відради. Нехай у житті трапляються справжні чудеса.

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Вітаю з чудовим православним святом, Різдвом Пресвятої Богородиці! Бажаю душевного миру і процвітання. Нехай будуть здорові та щасливі всі ваші рідні!

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Сьогодні світле свято — Різдво Пресвятої Богородиці. Щиро вітаю і бажаю легкості та свята на душі, сімейного щастя, любові та довіри, правильних життєвих рішень, чесності, добродушності та милосердя.

Різдво Пресвятої Богородиці 2024 — красиві вірші до свята українською мовою

З Богородиці Різдвом!

І в день цієї сильної святої

Наповниться хай твій дім

Щастям та теплотою!

Хай не покине доброта,

Світиться усмішка на вустах,

Кожна здійснюється мрія,

І віра хай з тобою буде і надія!

***

Благословляють небеса

Господь дарує чудеса!

Добра новина в усі краї розлетілася —

То Пречиста Діва народилася!

Я бажаю серденько відкрити,

радість і добро впустити,

Хай чудеса до вас прийдуть,

Хай удачу принесуть!

***

У день Різдва Богородиці

Чудо станеться нехай.

Серце щастям наповниться,

Буде в душі Вашій рай.

Хай ні хвороби, ні прикрості

Вас ніколи не знайдуть.

Будуть хорошими новини,

Радість лише роки несуть.

***

Вже прийшла Друга Пречиста

І вплела в свої намиста

Грона калинові, плоди пурпурові

Із яблук налитих, із груш соковитих,

Із кавунів, динь і слив

З неповторних земних див.

Подякуймо, поклонімся!

І уклінно помолімся

До Діви Марії, — за дари такії.

З Різдвом Пресвятої Богородиці 2024 — листівки до свята

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2024 року

Раніше ми писали, що категорично не можна робити у свято Різдво Пресвятої Богородиці, щоб не згрішити та не накликати горе.

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