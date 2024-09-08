С Рождеством Пресвятой Богородицы 8 сентября 2024 — открытки и душевные поздравления

Верующая в церкви молится перед иконой Божией Матери. Фото: google.com

В это воскресенье, 8 сентября, украинские верующие отмечают большой и светлый праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Другое название праздника — Вторая Пречистая. В этот день чествуют Деву Марию — мать Иисуса Христа.

Новини.LIVE подготовил красивые и душевные поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить своих родных, друзей и близких.

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Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы в прозе

Поздравляю с Рождеством Пречистой Девы Марии! Желаю мира добра и душевной благодати! Да хранит Богородица от беды и бедствия, спасает под своим покровом и наполняет сердце чистой верой.

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Пресвятая Матерь Божия родилась в этот сентябрьский день. Она дала жизнь Господу, благословив этим все человечество. Мира, света, добра и чистых помыслов желаем каждому христианину!

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С Рождеством Пресвятой Богородицы! Пусть этот светлый праздник принесет много положительных эмоций и искренних улыбок! Желаю здоровья и гармонии в душе.

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Пусть в сердце войдет любовь, а душа будет исполнена пречистой веры. С Рождеством Пресвятой Богородицы!

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Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы! От души желаю мира, счастья, здоровья, радости, добра и отрады. Пусть в жизни случаются настоящие чудеса.

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Поздравляю с чудесным православным праздником, Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю душевного мира и процветания. Да будут здоровы и счастливы все ваши родные!

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Сегодня светлый праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Поздравляю и желаю легкости и праздника на душе, семейного счастья, любви и доверия, правильных жизненных решений, честности, добродушия и милосердия.

Рождество Пресвятой Богородицы 2024 — красивые стихи к празднику на украинском языке

З Богородиці Різдвом!

І в день цієї сильної святої

Наповниться хай твій дім

Щастям та теплотою!

Хай не покине доброта,

Світиться усмішка на вустах,

Кожна здійснюється мрія,

І віра хай з тобою буде і надія!

***

Благословляють небеса

Господь дарує чудеса!

Добра новина в усі краї розлетілася —

То Пречиста Діва народилася!

Я бажаю серденько відкрити,

радість і добро впустити,

Хай чудеса до вас прийдуть,

Хай удачу принесуть!

***

У день Різдва Богородиці

Чудо станеться нехай.

Серце щастям наповниться,

Буде в душі Вашій рай.

Хай ні хвороби, ні прикрості

Вас ніколи не знайдуть.

Будуть хорошими новини,

Радість лише роки несуть.

***

Вже прийшла Друга Пречиста

І вплела в свої намиста

Грона калинові, плоди пурпурові

Із яблук налитих, із груш соковитих,

Із кавунів, динь і слив

З неповторних земних див.

Подякуймо, поклонімся!

І уклінно помолімся

До Діви Марії, — за дари такії.

С Рождеством Пресвятой Богородицы 2024 — открытки к празднику

Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы 2024 года

Ранее мы писали, что категорически нельзя делать в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, чтобы не согрешить и не навлечь горе.

Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на сентябрь 2024, который расскажет о главных религиозных событиях месяца.