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Рождество Пресвятой Богородицы 2024 — душевные поздравления и открытки к празднику

8 сентября 2024 05:05
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
С Рождеством Пресвятой Богородицы 8 сентября 2024 — открытки и душевные поздравления
Верующая в церкви молится перед иконой Божией Матери. Фото: google.com
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

В это воскресенье, 8 сентября, украинские верующие отмечают большой и светлый праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Другое название праздника — Вторая Пречистая. В этот день чествуют Деву Марию — мать Иисуса Христа.

Новини.LIVE подготовил красивые и душевные поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить своих родных, друзей и близких.

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Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы в прозе

Поздравляю с Рождеством Пречистой Девы Марии! Желаю мира добра и душевной благодати! Да хранит Богородица от беды и бедствия, спасает под своим покровом и наполняет сердце чистой верой.

***

Пресвятая Матерь Божия родилась в этот сентябрьский день. Она дала жизнь Господу, благословив этим все человечество. Мира, света, добра и чистых помыслов желаем каждому христианину!

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы! Пусть этот светлый праздник принесет много положительных эмоций и искренних улыбок! Желаю здоровья и гармонии в душе.

***

Пусть в сердце войдет любовь, а душа будет исполнена пречистой веры. С Рождеством Пресвятой Богородицы!

***

Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы! От души желаю мира, счастья, здоровья, радости, добра и отрады. Пусть в жизни случаются настоящие чудеса.

***

Поздравляю с чудесным православным праздником, Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю душевного мира и процветания. Да будут здоровы и счастливы все ваши родные!

***

Сегодня светлый праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Поздравляю и желаю легкости и праздника на душе, семейного счастья, любви и доверия, правильных жизненных решений, честности, добродушия и милосердия.

Рождество Пресвятой Богородицы 2024 — красивые стихи к празднику на украинском языке 

З Богородиці Різдвом!
І в день цієї сильної святої
Наповниться хай твій дім
Щастям та теплотою!
Хай не покине доброта,
Світиться усмішка на вустах,
Кожна здійснюється мрія,
І віра хай з тобою буде і надія!

***

Благословляють небеса
Господь дарує чудеса!
Добра новина в усі краї розлетілася —
То Пречиста Діва народилася!
Я бажаю серденько відкрити,
радість і добро впустити,
Хай чудеса до вас прийдуть,
Хай удачу принесуть!

***

У день Різдва Богородиці
Чудо станеться нехай.
Серце щастям наповниться,
Буде в душі Вашій рай.
Хай ні хвороби, ні прикрості
Вас ніколи не знайдуть.
Будуть хорошими новини,
Радість лише роки несуть.

***

Вже прийшла Друга Пречиста
І вплела в свої намиста
Грона калинові, плоди пурпурові
Із яблук налитих, із груш соковитих,
Із кавунів, динь і слив
З неповторних земних див.
Подякуймо, поклонімся!
І уклінно помолімся
До Діви Марії, — за дари такії.

С Рождеством Пресвятой Богородицы 2024 — открытки к празднику

С Рождеством Пресвятой Богородицы 2024 – открытки к празднику
Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Рождество Пресвятой Богородицы 2024 — красивые открытки.
Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Рождество Пресвятой Богородицы 2024 — душевные поздравления
Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Рождеством Пресвятой Богородицы 8 сентября 2024 — открытки
Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Как красиво поздравить с Рождеством Пресвятой Богородицы 8 сентября 2024
Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы 2024 года

 

 

 

 

Ранее мы писали, что категорически нельзя делать в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, чтобы не согрешить и не навлечь горе.

Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на сентябрь 2024, который расскажет о главных религиозных событиях месяца.

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03:26 На фронте нужны люди, которые умеют производить металлоконструкции — кого приглашают в "Азов"

03:24 В Чернобыльской зоне продолжает пылать лес — что сейчас с радиационным фоном на Киевщине

02:55 Одесситы перекрыли дорогу на улице Столбовой — чего они требуют

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Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

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