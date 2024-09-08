С Рождеством Пресвятой Богородицы 8 сентября 2024 — открытки и душевные поздравления

Рождество Пресвятой Богородицы 2024 — душевные поздравления и открытки к празднику
В это воскресенье, 8 сентября, украинские верующие отмечают большой и светлый праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Другое название праздника — Вторая Пречистая. В этот день чествуют Деву Марию — мать Иисуса Христа.
Новини.LIVE подготовил красивые и душевные поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить своих родных, друзей и близких.
Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы в прозе
Поздравляю с Рождеством Пречистой Девы Марии! Желаю мира добра и душевной благодати! Да хранит Богородица от беды и бедствия, спасает под своим покровом и наполняет сердце чистой верой.
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Пресвятая Матерь Божия родилась в этот сентябрьский день. Она дала жизнь Господу, благословив этим все человечество. Мира, света, добра и чистых помыслов желаем каждому христианину!
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С Рождеством Пресвятой Богородицы! Пусть этот светлый праздник принесет много положительных эмоций и искренних улыбок! Желаю здоровья и гармонии в душе.
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Пусть в сердце войдет любовь, а душа будет исполнена пречистой веры. С Рождеством Пресвятой Богородицы!
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Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы! От души желаю мира, счастья, здоровья, радости, добра и отрады. Пусть в жизни случаются настоящие чудеса.
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Поздравляю с чудесным православным праздником, Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю душевного мира и процветания. Да будут здоровы и счастливы все ваши родные!
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Сегодня светлый праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Поздравляю и желаю легкости и праздника на душе, семейного счастья, любви и доверия, правильных жизненных решений, честности, добродушия и милосердия.
Рождество Пресвятой Богородицы 2024 — красивые стихи к празднику на украинском языке
З Богородиці Різдвом!
І в день цієї сильної святої
Наповниться хай твій дім
Щастям та теплотою!
Хай не покине доброта,
Світиться усмішка на вустах,
Кожна здійснюється мрія,
І віра хай з тобою буде і надія!
***
Благословляють небеса
Господь дарує чудеса!
Добра новина в усі краї розлетілася —
То Пречиста Діва народилася!
Я бажаю серденько відкрити,
радість і добро впустити,
Хай чудеса до вас прийдуть,
Хай удачу принесуть!
***
У день Різдва Богородиці
Чудо станеться нехай.
Серце щастям наповниться,
Буде в душі Вашій рай.
Хай ні хвороби, ні прикрості
Вас ніколи не знайдуть.
Будуть хорошими новини,
Радість лише роки несуть.
***
Вже прийшла Друга Пречиста
І вплела в свої намиста
Грона калинові, плоди пурпурові
Із яблук налитих, із груш соковитих,
Із кавунів, динь і слив
З неповторних земних див.
Подякуймо, поклонімся!
І уклінно помолімся
До Діви Марії, — за дари такії.
С Рождеством Пресвятой Богородицы 2024 — открытки к празднику
Видеопоздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы 2024 года
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