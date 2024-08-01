С Медовым Спасом 1 августа 2024 года — красивые поздравления, яркие открытки

Верующие в церкви на Медовый Спас. Фото: dostyp.com.ua

В этот четверг, 1 августа, украинцы отмечают большой и светлый летний праздник — Медовый Спас или Маковея. В эту дату хочется ощутить радость семейного тепла, собраться в кругу самых родных. Однако это не всегда возможно. А вот поделиться хорошим настроением можно, пожелав мира, добра и сладкого праздника.

Новини.LIVE подготовил лучшие поздравления к Медовому Спасу в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте с праздником близких, друзей и знакомых.

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З Медовим Спасом я вітаю всіх!

І шлю молитви в благодатне небо.

Від зла і горя, Господи, спаси!

Скуштуйте хліба з ароматним медом!

Хай ангел відведе нас від біди,

Життя хай буде з присмаком медовим,

З Медовим Спасом я вітаю всіх!

Смакуйте мед і будьте всі здорові!

***

З Медовим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Гарячий серпень, синій небокрай,

Духмяний запах меду і вощини.

Ми вдячні Господу за щедрий урожай,

І Спаський передзвін у небі лине.

Спасителю, прийми від нас уклін

За соти у бурштиновому соці,

Прийми молитву. Спаський передзвін

Воздасть хвалу врожаю у цьому році!

***

Маковій, Медовий Спас

Меду смачного припас.

В пасічника-бджоляра

Стільники повні добра!

Липовий, терпкий, гречаний —

Кожен мед ми величаймо,

Пригощайтесь, добрі люди,

Хай сьогодні смачно буде!

***

Свято добре і солодке

Час настав медок святить,

Все в житті хай буде гладко

І всіх Господь благословить!

***

Перший Спас Медовий —

Будьте всі здорові!

Матимем врожай багатий,

Бджілки нас вітають зі святом!

Пригощайтесь, гості, медом,

Спас до столу кличе всіх!

Буде все в житті, як треба,

Заполонить хату сміх!

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Медового щастя, медової погоди,

Медової любові вам на довгі роки!

Веселощів, здоров'я, терпіння і сил

Щоб Господь вас щедро поблагословив!

***

Ось і літо відлітає,

Першим медом пригощає,

Радість хай не відпускає,

Стіл урочистий накриває!

Хай несе благословення

Перший Спас, Медовий Спас,

І відмінним настроєм

Нагородить нехай вас!

Маковея или Медовый Спас 2024 — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с Первым Спасом! Пусть летний праздник подарит твоему сердцу веру, твоему уму — надежду, а твоему здоровью — силу!

***

Поздравляю тебя с Медовым Спасом! Желаю, чтобы каждый день был наполнен полезным трудом. Чтобы жизнь была сладкой, как мед, и освящена Божьей Благодатью, как и Дары в этот день.

***

Поздравляю с праздником Маковея! Искренне желаю, чтобы жизнь была сладкой, как мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь и не знает душа ничего дурного.

***

Поздравляю с Первым Медовым Спасом. Пусть твоя жизнь будет сладкой, как мед, твоя семья будет дружна как улей. Дети будут активными и продуктивными как пчелы.

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С Медовым Спасом! Пусть поет сердце, а душа с каждым днем расцветает и пахнет. Желаю медового счастья в жизни, медовой сладкой любви, медовых надежд и медового наслаждения.

***

С праздником Маковея! Пусть Господь убережет тебя от невзгод, пусть душа твоя всегда находит спасение у берегов утешение, пусть сердце твое бьется в ритме вдохновения.

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С Первым Спасом! Желаю проводить каждый день весело, плодотворно и радостно, как пчелка, а получать от жизни медовый привкус счастья и любви.

С Медовым Спасом 1 августа — яркие открытки

Поздравление с Медовым Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Медовым Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Медовым Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Медовым Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Медовым Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Медовым Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Медовым Спасом 2024 года

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