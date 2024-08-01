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Празднуем Медовый Спас — душевные поздравления и яркие открытки к празднику Маковея

1 августа 2024 05:05
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
С Медовым Спасом 1 августа 2024 года — красивые поздравления, яркие открытки
Верующие в церкви на Медовый Спас. Фото: dostyp.com.ua
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

В этот четверг, 1 августа, украинцы отмечают большой и светлый летний праздник — Медовый Спас или Маковея. В эту дату хочется ощутить радость семейного тепла, собраться в кругу самых родных. Однако это не всегда возможно. А вот поделиться хорошим настроением можно, пожелав мира, добра и сладкого праздника.

Новини.LIVE подготовил лучшие поздравления к Медовому Спасу в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте с праздником близких, друзей и знакомых.

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З Медовим Спасом я вітаю всіх!
І шлю молитви в благодатне небо.
Від зла і горя, Господи, спаси!
Скуштуйте хліба з ароматним медом!
Хай ангел відведе нас від біди,
Життя хай буде з присмаком медовим,
З Медовим Спасом я вітаю всіх!
Смакуйте мед і будьте всі здорові!

***

З Медовим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!

***

Гарячий серпень, синій небокрай,
Духмяний запах меду і вощини.
Ми вдячні Господу за щедрий урожай,
І Спаський передзвін у небі лине.
Спасителю, прийми від нас уклін
За соти у бурштиновому соці,
Прийми молитву. Спаський передзвін
Воздасть хвалу врожаю у цьому році!

***

Маковій, Медовий Спас
Меду смачного припас.
В пасічника-бджоляра
Стільники повні добра!
Липовий, терпкий, гречаний —
Кожен мед ми величаймо,
Пригощайтесь, добрі люди,
Хай сьогодні смачно буде!

***

Свято добре і солодке
Час настав медок святить,
Все в житті хай буде гладко
І всіх Господь благословить!

***

Перший Спас Медовий —
Будьте всі здорові!
Матимем врожай багатий,
Бджілки нас вітають зі святом!
Пригощайтесь, гості, медом,
Спас до столу кличе всіх!
Буде все в житті, як треба,
Заполонить хату сміх!

***

Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!

***

Медового щастя, медової погоди,
Медової любові вам на довгі роки!
Веселощів, здоров'я, терпіння і сил
Щоб Господь вас щедро поблагословив!

***

Ось і літо відлітає,
Першим медом пригощає,
Радість хай не відпускає,
Стіл урочистий накриває!
Хай несе благословення
Перший Спас, Медовий Спас,
І відмінним настроєм
Нагородить нехай вас!

Маковея или Медовый Спас 2024 — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с Первым Спасом! Пусть летний праздник подарит твоему сердцу веру, твоему уму — надежду, а твоему здоровью — силу!

***

Поздравляю тебя с Медовым Спасом! Желаю, чтобы каждый день был наполнен полезным трудом. Чтобы жизнь была сладкой, как мед, и освящена Божьей Благодатью, как и Дары в этот день.

***

Поздравляю с праздником Маковея! Искренне желаю, чтобы жизнь была сладкой, как мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь и не знает душа ничего дурного.

***

Поздравляю с Первым Медовым Спасом. Пусть твоя жизнь будет сладкой, как мед, твоя семья будет дружна как улей. Дети будут активными и продуктивными как пчелы.

***

С Медовым Спасом! Пусть поет сердце, а душа с каждым днем расцветает и пахнет. Желаю медового счастья в жизни, медовой сладкой любви, медовых надежд и медового наслаждения.

***

С праздником Маковея! Пусть Господь убережет тебя от невзгод, пусть душа твоя всегда находит спасение у берегов утешение, пусть сердце твое бьется в ритме вдохновения.

***

С Первым Спасом! Желаю проводить каждый день весело, плодотворно и радостно, как пчелка, а получать от жизни медовый привкус счастья и любви.

С Медовым Спасом 1 августа — яркие открытки

С Медовым Спасом 1 августа — яркие открытки
Поздравление с Медовым Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Медовым Спасом 2024—открытки
Поздравление с Медовым Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Маковия или Медовый Спас 2024 — душевные поздравления
Поздравление с Медовым Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Маковия или Медовый Спас 2024 — открытки
Поздравление с Медовым Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Красивые поздравления с Медовым Спасом
Поздравление с Медовым Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Медовым Спасом 1 августа 2024 — красивые поздравления
Поздравление с Медовым Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Медовым Спасом 2024 года

 

 

 

 

Если вы еще не успели собрать маковейчик к Медовому Спасу, рекомендуем вам узнать, какие травы и цветы можно использовать для настоящего букета-оберега.

Напомним, мы писали, что можно освящать в церкви в праздник Медовый Спас.

Также мы рассказывали, когда Яблочный Спас 2024 года, какие существуют народные традиции, запреты, что святить в церкви.

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04:30 Ограниченно годные — что говорит закон о ВВК для этой категории

04:29 Чрезвычайный уровень опасности — синоптики предостерегли о капризах жары в первый день августа

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Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

04:26 В Польше украинский микроавтобус попал под грузовик — сколько людей пострадало

обновлено:

03:54 Повторная тревога в Киеве и области — где обнаружили ударный дрон

обновлено:

03:37 Сильные взрывы в Киевской области — в ОВА заявили об очередной атаке беспилотников

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