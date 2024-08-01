З Медовим Спасом 1 серпня 2024 — красиві привітання, яскраві листівки до свята

Віряни у церкві на Медовий Спас. Фото: dostyp.com.ua

У цей четвер, 1 серпня, українці відзначають велике та світле літнє свято — Медовий Спас або Маковія. У цю дату хочеться відчути радість родинного тепла, зібратися у колі найрідніших. Проте, це не завжди можливо. А от поділитись гарним настроєм можна, побажавши миру, добра та солодкого свята.

Новини.LIVE підготував найкращі привітання до Медового Спасу у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте з великим святом близьких, друзів та знайомих.

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Красиві привітання з Медовим Спасом у віршах українською мовою

З Медовим Спасом я вітаю всіх!

І шлю молитви в благодатне небо.

Від зла і горя, Господи, спаси!

Скуштуйте хліба з ароматним медом!

Хай ангел відведе нас від біди,

Життя хай буде з присмаком медовим,

З Медовим Спасом я вітаю всіх!

Смакуйте мед і будьте всі здорові!

***

З Медовим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Гарячий серпень, синій небокрай,

Духмяний запах меду і вощини.

Ми вдячні Господу за щедрий урожай,

І Спаський передзвін у небі лине.

Спасителю, прийми від нас уклін

За соти у бурштиновому соці,

Прийми молитву. Спаський передзвін

Воздасть хвалу врожаю у цьому році!

***

Маковій, Медовий Спас

Меду смачного припас.

В пасічника-бджоляра

Стільники повні добра!

Липовий, терпкий, гречаний —

Кожен мед ми величаймо,

Пригощайтесь, добрі люди,

Хай сьогодні смачно буде!

***

Свято добре і солодке

Час настав медок святить,

Все в житті хай буде гладко

І всіх Господь благословить!

***

Перший Спас Медовий —

Будьте всі здорові!

Матимем врожай багатий,

Бджілки нас вітають зі святом!

Пригощайтесь, гості, медом,

Спас до столу кличе всіх!

Буде все в житті, як треба,

Заполонить хату сміх!

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Медового щастя, медової погоди,

Медової любові вам на довгі роки!

Веселощів, здоров'я, терпіння і сил

Щоб Господь вас щедро поблагословив!

***

Ось і літо відлітає,

Першим медом пригощає,

Радість хай не відпускає,

Стіл урочистий накриває!

Хай несе благословення

Перший Спас, Медовий Спас,

І відмінним настроєм

Нагородить нехай вас!

Маковія або Медовий Спас 2024 — душевні привітання у прозі

Щиро вітаю тебе з Першим Спасом! Нехай літнє свято подарує твоєму серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу!

***

Вітаю тебе з Медовим Спасом! Бажаю, щоб кожен день був наповнений корисною працею. Щоб життя було солодким, як мед, і освячене Божою Благодаттю, як і Дари в цей день.

***

Вітаю зі святом Маковія! Щиро бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю. Хай серце зігріває любов і не знає душа нічого поганого.

***

Вітаю з Першим Медовим Спасом. Нехай твоє життя буде солодким, як мед. твоя сім'я буде дружня, як вулик. Діти будуть активними та продуктивними, як бджоли.

***

З Медовим Спасом! Нехай серце співає, а душа з кожним днем розквітає та пахне. Бажаю медового щастя в житті, медового солодкого кохання, медових надій та медової насолоди.

***

Зі святом Маковія! Нехай Господь убереже тебе від негараздів і негод, нехай душа твоя завжди знаходить спасіння біля берегів втіхи, нехай серце твоє б'ється в ритмі натхнення.

***

З Першим Спасом! Бажаю проводити кожен день весело, плідно та радісно, як бджілка, а натомість отримувати від життя медовий присмак щастя та кохання.

З Медовим Спасом 1 серпня — яскраві листівки

Привітання з Медовим Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Медовим Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Медовим Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Медовим Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Медовим Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Медовим Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Медовим Спасом 2024 року

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