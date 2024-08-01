З Медовим Спасом 1 серпня 2024 — красиві привітання, яскраві листівки до свята

Святкуємо Медовий Спас — душевні привітання та яскраві листівки до свята Маковія
У цей четвер, 1 серпня, українці відзначають велике та світле літнє свято — Медовий Спас або Маковія. У цю дату хочеться відчути радість родинного тепла, зібратися у колі найрідніших. Проте, це не завжди можливо. А от поділитись гарним настроєм можна, побажавши миру, добра та солодкого свята.
Новини.LIVE підготував найкращі привітання до Медового Спасу у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте з великим святом близьких, друзів та знайомих.
Красиві привітання з Медовим Спасом у віршах українською мовою
З Медовим Спасом я вітаю всіх!
І шлю молитви в благодатне небо.
Від зла і горя, Господи, спаси!
Скуштуйте хліба з ароматним медом!
Хай ангел відведе нас від біди,
Життя хай буде з присмаком медовим,
З Медовим Спасом я вітаю всіх!
Смакуйте мед і будьте всі здорові!
***
З Медовим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
***
Гарячий серпень, синій небокрай,
Духмяний запах меду і вощини.
Ми вдячні Господу за щедрий урожай,
І Спаський передзвін у небі лине.
Спасителю, прийми від нас уклін
За соти у бурштиновому соці,
Прийми молитву. Спаський передзвін
Воздасть хвалу врожаю у цьому році!
***
Маковій, Медовий Спас
Меду смачного припас.
В пасічника-бджоляра
Стільники повні добра!
Липовий, терпкий, гречаний —
Кожен мед ми величаймо,
Пригощайтесь, добрі люди,
Хай сьогодні смачно буде!
***
Свято добре і солодке
Час настав медок святить,
Все в житті хай буде гладко
І всіх Господь благословить!
***
Перший Спас Медовий —
Будьте всі здорові!
Матимем врожай багатий,
Бджілки нас вітають зі святом!
Пригощайтесь, гості, медом,
Спас до столу кличе всіх!
Буде все в житті, як треба,
Заполонить хату сміх!
***
Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
***
Медового щастя, медової погоди,
Медової любові вам на довгі роки!
Веселощів, здоров'я, терпіння і сил
Щоб Господь вас щедро поблагословив!
***
Ось і літо відлітає,
Першим медом пригощає,
Радість хай не відпускає,
Стіл урочистий накриває!
Хай несе благословення
Перший Спас, Медовий Спас,
І відмінним настроєм
Нагородить нехай вас!
Маковія або Медовий Спас 2024 — душевні привітання у прозі
Щиро вітаю тебе з Першим Спасом! Нехай літнє свято подарує твоєму серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу!
***
Вітаю тебе з Медовим Спасом! Бажаю, щоб кожен день був наповнений корисною працею. Щоб життя було солодким, як мед, і освячене Божою Благодаттю, як і Дари в цей день.
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Вітаю зі святом Маковія! Щиро бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю. Хай серце зігріває любов і не знає душа нічого поганого.
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Вітаю з Першим Медовим Спасом. Нехай твоє життя буде солодким, як мед. твоя сім'я буде дружня, як вулик. Діти будуть активними та продуктивними, як бджоли.
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З Медовим Спасом! Нехай серце співає, а душа з кожним днем розквітає та пахне. Бажаю медового щастя в житті, медового солодкого кохання, медових надій та медової насолоди.
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Зі святом Маковія! Нехай Господь убереже тебе від негараздів і негод, нехай душа твоя завжди знаходить спасіння біля берегів втіхи, нехай серце твоє б'ється в ритмі натхнення.
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З Першим Спасом! Бажаю проводити кожен день весело, плідно та радісно, як бджілка, а натомість отримувати від життя медовий присмак щастя та кохання.
З Медовим Спасом 1 серпня — яскраві листівки
Відеопривітання з Медовим Спасом 2024 року
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