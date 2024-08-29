С Усекновением главы Иоанна Предтечи 2024 — красивые открытки, проза и смс

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2024 — душевные поздравления и открытки к празднику
В этот четверг, 29 августа, украинцы встречают великий церковный праздник, посвященный памяти мученической смерти Иоанна Крестителя — Усекновение главы Иоанна Предтечи. В этот день среди верующих принято посещать храм, молиться святому, а также поздравлять друг друга, желая мира, благополучия, благоразумия и т.д.
По случаю этой даты Новини.LIVE подготовили поздравления с Усекновением главы Иоанна Предтечи 2024 в красивых открытках и искренней прозе.
Поздравление с праздником Усекновения главы Иоанна Предтечи в прозе
Сегодня большой праздник — Усекновение главы Иоанна Крестителя. В этот день от всего сердца желаю тебе крепкого здоровья, уверенных сил, благополучия и неисчерпаемой веры.
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Поздравляю с Усекновением главы Иоанна Предтечи! Желаю жить без печалей и в постоянном круговороте счастья. Пусть Иоанн Креститель помогает во всех делах и защищает от зла.
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В день Усекновения главы Иоанна Предтечи хочу пожелать тебе мирного неба над головой, неистощимой энергии и здоровья, несокрушимой веры и большого счастья.
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Желаю делиться с близкими надеждами, радостью и счастьем. Пусть в жизни будет меньше трудностей и тревог. С Усекновением главы Иоанна Предтечи!
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В день Усекновения главы Иоанна Крестителя хочу пожелать семейного достатка и блага, добрых поступков и отзывчивости, щедрости души и мягкости сердца, большого счастья, благодарности за все добро, крепкой веры и любви, больших надежд и удачи.
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Пусть милосердием наполнятся сердца, чтобы свечи в церквях только за здоровье ставили, чтобы зло искоренилось, а люди с душой всегда относились друг к другу. И пусть покой найдет всякий верующий и молящийся! С Усекновением главы Иоанна Предтечи!
Усекновение главы Иоанна Предтечи 2024 — красивые открытки
Видеопоздравления с Усекновением главы Иоанна Предтечи 2024 года
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