С Усекновением главы Иоанна Предтечи 2024 — красивые открытки, проза и смс

Верующие в церкви ставят свечи. Фото: freepik.com

В этот четверг, 29 августа, украинцы встречают великий церковный праздник, посвященный памяти мученической смерти Иоанна Крестителя — Усекновение главы Иоанна Предтечи. В этот день среди верующих принято посещать храм, молиться святому, а также поздравлять друг друга, желая мира, благополучия, благоразумия и т.д.

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По случаю этой даты Новини.LIVE подготовили поздравления с Усекновением главы Иоанна Предтечи 2024 в красивых открытках и искренней прозе.

Поздравление с праздником Усекновения главы Иоанна Предтечи в прозе

Сегодня большой праздник — Усекновение главы Иоанна Крестителя. В этот день от всего сердца желаю тебе крепкого здоровья, уверенных сил, благополучия и неисчерпаемой веры.

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Поздравляю с Усекновением главы Иоанна Предтечи! Желаю жить без печалей и в постоянном круговороте счастья. Пусть Иоанн Креститель помогает во всех делах и защищает от зла.

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В день Усекновения главы Иоанна Предтечи хочу пожелать тебе мирного неба над головой, неистощимой энергии и здоровья, несокрушимой веры и большого счастья.

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Желаю делиться с близкими надеждами, радостью и счастьем. Пусть в жизни будет меньше трудностей и тревог. С Усекновением главы Иоанна Предтечи!

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В день Усекновения главы Иоанна Крестителя хочу пожелать семейного достатка и блага, добрых поступков и отзывчивости, щедрости души и мягкости сердца, большого счастья, благодарности за все добро, крепкой веры и любви, больших надежд и удачи.

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Пусть милосердием наполнятся сердца, чтобы свечи в церквях только за здоровье ставили, чтобы зло искоренилось, а люди с душой всегда относились друг к другу. И пусть покой найдет всякий верующий и молящийся! С Усекновением главы Иоанна Предтечи!

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2024 — красивые открытки

Поздравление с Усекновением главы Иоанна Предтечи 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Усекновением главы Иоанна Предтечи 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Усекновением главы Иоанна Предтечи 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Усекновением главы Иоанна Предтечи 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Усекновением главы Иоанна Предтечи 2024 года

Ранее мы писали о традициях и особенностях праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи.

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