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Усікновення глави Івана Предтечі 2024 — душевні привітання та листівки до свята

29 серпня 2024 05:32
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
З Усікновенням глави Івана Предтечі 2024 — гарні листівки, проза та смс
Вірянки у церкві ставлять свічки. Фото: freepik.com
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

У цей четвер, 29 серпня, українці зустрічають велике церковне свято, яке присвячене пам'яті мученицької смерті Івана Хрестителя — Усікновення глави Івана Предтечі. Цього дня серед вірян заведено відвідувати храм, молитися святому, а також вітати один одного, бажаючи миру, добробуту, розсудливості тощо.

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З нагоди цієї дати Новини.LIVE підготували привітання з Усікновенням глави Івана Предтечі 2024 року у гарних листівках та щирій прозі. 

Привітання зі святом Усікновення глави Івана Предтечі у прозі 

Сьогодні велике свято — Усікновення глави Івана Хрестителя. У цей день від щирого серця бажаю тобі міцного здоров'я, впевнених сил, добробуту та невичерпної віри. 

***

Вітаю з Усікновенням глави Івана Предтечі! Бажаю жити без печалей і в постійному круговороті щастя. Нехай Іван Хреститель допомагає у всіх справах та захищає від зла. 

***

У день Усікновення глави Івана Предтечі хочу побажати тобі мирного неба над головою, невичерпної енергії та здоров'я, незламної віри та великого щастя. 

***

Бажаю ділитися з близькими надією, радістю і щастям. Нехай в житті буде менше труднощів і тривог. З Усікновенням глави Івана Предтечі!

***

У день Усікновення глави Іоанна Хрестителя хочу побажати сімейного достатку та блага, добрих вчинків та чуйності, щедрості душі та м'якості серця, великого щастя, подяки за все добре, міцної віри та любові, великих надій та удачі.

***

Нехай милосердям наповняться серця, щоб свічки в церквах тільки за здоров'я ставили, щоб зло викорінилося, а люди з душею завжди ставилися одне до одного. І нехай спокій знайде кожен, хто вірить і хто молиться! З Усіканням глави Івана Предтечі!

Усікновення глави Івана Предтечі 2024 — красиві листівки 

Усікновення глави Івана Предтечі 2024 — красиві листівки
Привітання з Усікновенням глави Івана Предтечі 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Усікновення глави Івана Предтечі 2024 — душевні привітання
Привітання з Усікновенням глави Івана Предтечі 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Усікновення глави Івана Предтечі 2024 — листівки
Привітання з Усікновенням глави Івана Предтечі 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Усікновенням глави Івана Предтечі 2024 — гарні листівки
Привітання з Усікновенням глави Івана Предтечі 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Усікновенням глави Івана Предтечі 2024 року

 

 

 

Раніше ми писали про традиції та особливості свята Усікновення глави Івана Предтечі.

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на вересень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця.

свята церква привітання листівки побажання

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04:29 У Києві чули вибухи, на місто прямує дрон — працює ППО

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