З Днем Української Державності 2024 — яскраві листівки, вірші та проза

Українці відзначають державне свято. Фото: РБК-Україна

Сьогодні, 15 липня, втретє Україна відзначатиме велике та важливе свято — День Української Державності. Метою цього особливого дня є вшанування тисячолітньої історії української державності та підкреслення важливості державних традицій України. А вибір дати пов’язаний з Днем хрещення Київської Русі-України, а також з Днем святого князя Володимира. Варто привітати всіх знайомих, друзів та близьких з цим значущим для всіх українців святом.

Новини.LIVE підготував красиві привітання у віршах, прозі та листівках до Дня Української Державності 2024 року.

Читайте також:

Привітання з Днем Української Державності у красивій прозі 2024 року

Друже, щиро вітаю зі святом української самостійності! З Днем Української Державності! Нехай майбутнє приносить лише світлі події та перемогу. Слава Нації!

***

Вітаю з Днем Української Державності! Нехай наші серця наповнюються гордістю за нашу незалежність, самобутність, героїзм та згуртованість.

***

Щиро вітаю з Днем Української Державності! Нехай кожен день буде повним радості та достатку. Наближаємо нашу перемогу та мир на українській землі.

***

З Днем нації вітаємо! Нехай наша Україна процвітає й розцвітає на благо всім нам. З Днем Української Державності!

***

День української державності — можливість для кожного з нас згадати історію своєї країни, повну боротьбу за незалежність, єдність та щасливе життя. Цінуємо те, за що боролися наші предки, пам’ятаємо всіх, хто загинув у цій боротьбі, будуємо майбутнє, в якому нам самим хотілося б жити. Кожного українця — з його святом, з Днем Української Державності!

***

Тільки спільними зусиллями на благо України ми зможемо збудувати сильну європейську державу. З Днем Української Державності!

***

Вітаю з Днем народження Української держави. Сьогодні їй вже понад тисячу років. Наше завдання — захистити свою країну, свій народ, свою землю, свою мову та свою власну історію. З Днем Української Державності.

***

Володимир Великий охрестив Україну, тоді коли десь були ліси й болота. А ми знаємо, що все вертається туди, звідки прийшло. Все буде Україна. З Днем Української Державності.

***

В цей день особлива вдячність тим, хто віддав своє життя за незалежність України та за всіх, хто міцно стоїть на захисті наших цінностей сьогодні. Пам'ятаємо та цінуємо нашу свободу та мир. З Днем Української Державності!

День Української Державності 2024 — сильні вірші українською мовою

З Днем Української Державності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

***

Вітаю, Україно!

Вставай! Борися до кінця!

За мирне й чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у небеса,

Тих, що рятують Україну,

ціною власного життя!

***

Люблю свою країну,

Люблю її за те,

Що в мене вона єдина,

що зветься Україна,

що батько - князь Великий,

про неї говорив,

ще сотні-тисяч років,

Її благословив!

З Днем Української Державності!

***

Зі святом Державності вітаю,

Бажаю щастя я без краю!

Щоб Україна тільки процвітала

Та тільки кращою ставала!

***

Бажаю нам у країні вільній жити,

Свободою цією найбільш дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб змогла наша Ненька завжди процвітати.

З Днем Української Державності.

***

Сьогодні в Неньки України свято,

Бо другий День Державності настав.

Бажаю, щоб вона завжди була багата

Мільйонами корисних добрих справ.

З Днем Української Державності 2024 — яскраві листівки

Привітання з Днем Української Державності 2024 року. Фото: google.com

Привітання з Днем Української Державності 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Української Державності 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Української Державності 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Української Державності 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Української Державності 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Української Державності 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Української Державності 2024 року

Раніше ми підготували щирі привітання до свята хрещення Київської Русі-України 15 липня.

Нагадуємо, сьогодні іменини святкують всі чоловіки з красивим ім'ям Володимир. Обов'язково привітайте всіх своїх рідних, друзів та знайомих з цим чудовим іменем.

Також пропонуємо дізнатися, який сьогодні день, 15 липня, що відзначають українці, які є традиції, прикмети та заборони.