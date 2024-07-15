З Днем Української Державності 2024 — яскраві листівки, вірші та проза

День Української Державності 2024 — яскраві привітання та листівки зі святом
Сьогодні, 15 липня, втретє Україна відзначатиме велике та важливе свято — День Української Державності. Метою цього особливого дня є вшанування тисячолітньої історії української державності та підкреслення важливості державних традицій України. А вибір дати пов’язаний з Днем хрещення Київської Русі-України, а також з Днем святого князя Володимира. Варто привітати всіх знайомих, друзів та близьких з цим значущим для всіх українців святом.
Новини.LIVE підготував красиві привітання у віршах, прозі та листівках до Дня Української Державності 2024 року.
Привітання з Днем Української Державності у красивій прозі 2024 року
Друже, щиро вітаю зі святом української самостійності! З Днем Української Державності! Нехай майбутнє приносить лише світлі події та перемогу. Слава Нації!
***
Вітаю з Днем Української Державності! Нехай наші серця наповнюються гордістю за нашу незалежність, самобутність, героїзм та згуртованість.
***
Щиро вітаю з Днем Української Державності! Нехай кожен день буде повним радості та достатку. Наближаємо нашу перемогу та мир на українській землі.
***
З Днем нації вітаємо! Нехай наша Україна процвітає й розцвітає на благо всім нам. З Днем Української Державності!
***
День української державності — можливість для кожного з нас згадати історію своєї країни, повну боротьбу за незалежність, єдність та щасливе життя. Цінуємо те, за що боролися наші предки, пам’ятаємо всіх, хто загинув у цій боротьбі, будуємо майбутнє, в якому нам самим хотілося б жити. Кожного українця — з його святом, з Днем Української Державності!
***
Тільки спільними зусиллями на благо України ми зможемо збудувати сильну європейську державу. З Днем Української Державності!
***
Вітаю з Днем народження Української держави. Сьогодні їй вже понад тисячу років. Наше завдання — захистити свою країну, свій народ, свою землю, свою мову та свою власну історію. З Днем Української Державності.
***
Володимир Великий охрестив Україну, тоді коли десь були ліси й болота. А ми знаємо, що все вертається туди, звідки прийшло. Все буде Україна. З Днем Української Державності.
***
В цей день особлива вдячність тим, хто віддав своє життя за незалежність України та за всіх, хто міцно стоїть на захисті наших цінностей сьогодні. Пам'ятаємо та цінуємо нашу свободу та мир. З Днем Української Державності!
День Української Державності 2024 — сильні вірші українською мовою
З Днем Української Державності, друже,
Нехай майорить гордо прапор над нами.
І нехай країни серця небайдужі,
Єднають теплими та щирими словами.
Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди!
***
Вітаю, Україно!
Вставай! Борися до кінця!
За мирне й чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у небеса,
Тих, що рятують Україну,
ціною власного життя!
***
Люблю свою країну,
Люблю її за те,
Що в мене вона єдина,
що зветься Україна,
що батько - князь Великий,
про неї говорив,
ще сотні-тисяч років,
Її благословив!
З Днем Української Державності!
***
Зі святом Державності вітаю,
Бажаю щастя я без краю!
Щоб Україна тільки процвітала
Та тільки кращою ставала!
***
Бажаю нам у країні вільній жити,
Свободою цією найбільш дорожити.
Любити Україну, їй сили віддавати,
Щоб змогла наша Ненька завжди процвітати.
З Днем Української Державності.
***
Сьогодні в Неньки України свято,
Бо другий День Державності настав.
Бажаю, щоб вона завжди була багата
Мільйонами корисних добрих справ.
З Днем Української Державності 2024 — яскраві листівки
Відеопривітання з Днем Української Державності 2024 року
Раніше ми підготували щирі привітання до свята хрещення Київської Русі-України 15 липня.
Нагадуємо, сьогодні іменини святкують всі чоловіки з красивим ім'ям Володимир. Обов'язково привітайте всіх своїх рідних, друзів та знайомих з цим чудовим іменем.
Також пропонуємо дізнатися, який сьогодні день, 15 липня, що відзначають українці, які є традиції, прикмети та заборони.
Читайте Новини.LIVE!