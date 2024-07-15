С Днем Украинской Государственности 2024 — яркие открытки, стихи и проза

День Украинской Государственности 2024 — яркие поздравления и открытки с праздником
Сегодня, 15 июля, в третий раз Украина будет отмечать большой и важный праздник — День Украинской Государственности. Целью этого особого дня является чествование тысячелетней истории украинской государственности и подчеркнуть важность государственных традиций Украины. А выбор даты связан с Днем крещения Киевской Руси-Украины, а также с Днем святого князя Владимира. Следует поздравить всех знакомых, друзей и близких с этим значимым для всех украинцев праздником.
Новини.LIVE подготовил красивые поздравления в стихах, прозе и открытках ко Дню Украинской Государственности 2024 года.
Поздравление с Днем Украинской Государственности в красивой прозе 2024 года
Друг, искренне поздравляю с праздником украинской самостоятельности! С Днем Украинской Государственности! Пусть будущее приносит только светлые события и победу. Слава Нации!
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Поздравляю с Днем Украинской Государственности! Пусть наши сердца наполняются гордостью за нашу независимость, самобытность, героизм и сплоченность.
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Поздравляю с Днем Украинской Государственности! Пусть каждый день будет полным радости. Приближаем нашу победу и мир на украинской земле.
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С Днем нации поздравляем! Пусть наша Украина процветает и расцветает во благо всем нам. С Днем Украинской Государственности!
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День украинской государственности — возможность для каждого из нас вспомнить историю своей страны, полную борьбу за независимость, единство и счастливую жизнь. Ценим то, за что сражались наши предки, помним всех, кто погиб в этой борьбе, строим будущее, в котором нам самим хотелось бы жить. Каждого украинца — с его праздником, с Днем Украинской Государственности!
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Только совместными усилиями во благо Украины мы сможем построить сильное европейское государство. С Днем Украинской Государственности!
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Поздравляю с Днем рождения украинского государства. Сегодня ему уже больше тысячи лет. Наша задача — защитить свою страну, свой народ, свою землю, свой язык и свою собственную историю. С Днем Украинской Государственности.
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Владимир Великий окрестил Украину, когда где-то были леса и болота. А мы знаем, что все возвращается туда, откуда пришло. Всё будет Украина. С Днем Украинской Государственности.
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В этот день особенная благодарность тем, кто отдал свою жизнь за независимость Украины и за всех, кто крепко стоит на защите наших ценностей сегодня. Помним и ценим нашу свободу и мир. С Днем Украинской Государственности!
День Украинской Государственности 2024 — сильные стихи на украинском языке
З Днем Української Державності, друже,
Нехай майорить гордо прапор над нами.
І нехай країни серця небайдужі,
Єднають теплими та щирими словами.
Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди!
***
Вітаю, Україно!
Вставай! Борися до кінця!
За мирне й чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у небеса,
Тих, що рятують Україну,
ціною власного життя!
***
Люблю свою країну,
Люблю її за те,
Що в мене вона єдина,
що зветься Україна,
що батько - князь Великий,
про неї говорив,
ще сотні-тисяч років,
Її благословив!
З Днем Української Державності!
***
Зі святом Державності вітаю,
Бажаю щастя я без краю!
Щоб Україна тільки процвітала
Та тільки кращою ставала!
***
Бажаю нам у країні вільній жити,
Свободою цією найбільш дорожити.
Любити Україну, їй сили віддавати,
Щоб змогла наша Ненька завжди процвітати.
З Днем Української Державності.
***
Сьогодні в Неньки України свято,
Бо другий День Державності настав.
Бажаю, щоб вона завжди була багата
Мільйонами корисних добрих справ.
С Днем Украинской Государственности 2024 — яркие открытки
Видеопоздравления с Днем Украинской Государственности 2024 года
Ранее мы подготовили искренние поздравления к празднику крещения Киевской Руси-Украины 15 июля.
Напоминаем, сегодня именины празднуют все мужчины с красивым именем Владимир. Обязательно поздравьте всех своих родных, друзей и знакомых с этим чудесным именем.
Также предлагаем узнать, какой сегодня день, 15 июля, что отмечают украинцы, какие есть традиции, приметы и запреты.
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