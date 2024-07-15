С Днем Украинской Государственности 2024 — яркие открытки, стихи и проза

Украинцы отмечают государственный праздник. Фото: РБК-Украина

Сегодня, 15 июля, в третий раз Украина будет отмечать большой и важный праздник — День Украинской Государственности. Целью этого особого дня является чествование тысячелетней истории украинской государственности и подчеркнуть важность государственных традиций Украины. А выбор даты связан с Днем крещения Киевской Руси-Украины, а также с Днем святого князя Владимира. Следует поздравить всех знакомых, друзей и близких с этим значимым для всех украинцев праздником.

Новини.LIVE подготовил красивые поздравления в стихах, прозе и открытках ко Дню Украинской Государственности 2024 года.

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Поздравление с Днем Украинской Государственности в красивой прозе 2024 года

Друг, искренне поздравляю с праздником украинской самостоятельности! С Днем Украинской Государственности! Пусть будущее приносит только светлые события и победу. Слава Нации!

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Поздравляю с Днем Украинской Государственности! Пусть наши сердца наполняются гордостью за нашу независимость, самобытность, героизм и сплоченность.

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Поздравляю с Днем Украинской Государственности! Пусть каждый день будет полным радости. Приближаем нашу победу и мир на украинской земле.

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С Днем нации поздравляем! Пусть наша Украина процветает и расцветает во благо всем нам. С Днем Украинской Государственности!

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День украинской государственности — возможность для каждого из нас вспомнить историю своей страны, полную борьбу за независимость, единство и счастливую жизнь. Ценим то, за что сражались наши предки, помним всех, кто погиб в этой борьбе, строим будущее, в котором нам самим хотелось бы жить. Каждого украинца — с его праздником, с Днем Украинской Государственности!

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Только совместными усилиями во благо Украины мы сможем построить сильное европейское государство. С Днем Украинской Государственности!

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Поздравляю с Днем рождения украинского государства. Сегодня ему уже больше тысячи лет. Наша задача — защитить свою страну, свой народ, свою землю, свой язык и свою собственную историю. С Днем Украинской Государственности.

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Владимир Великий окрестил Украину, когда где-то были леса и болота. А мы знаем, что все возвращается туда, откуда пришло. Всё будет Украина. С Днем Украинской Государственности.

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В этот день особенная благодарность тем, кто отдал свою жизнь за независимость Украины и за всех, кто крепко стоит на защите наших ценностей сегодня. Помним и ценим нашу свободу и мир. С Днем Украинской Государственности!

День Украинской Государственности 2024 — сильные стихи на украинском языке

З Днем Української Державності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

***

Вітаю, Україно!

Вставай! Борися до кінця!

За мирне й чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у небеса,

Тих, що рятують Україну,

ціною власного життя!

***

Люблю свою країну,

Люблю її за те,

Що в мене вона єдина,

що зветься Україна,

що батько - князь Великий,

про неї говорив,

ще сотні-тисяч років,

Її благословив!

З Днем Української Державності!

***

Зі святом Державності вітаю,

Бажаю щастя я без краю!

Щоб Україна тільки процвітала

Та тільки кращою ставала!

***

Бажаю нам у країні вільній жити,

Свободою цією найбільш дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб змогла наша Ненька завжди процвітати.

З Днем Української Державності.

***

Сьогодні в Неньки України свято,

Бо другий День Державності настав.

Бажаю, щоб вона завжди була багата

Мільйонами корисних добрих справ.

С Днем Украинской Государственности 2024 — яркие открытки

Поздравление с Днем Украинской Государственности 2024 года. Фото: google.com

Поздравление с Днем Украинской Государственности 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Украинской Государственности 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Украинской Государственности 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Украинской Государственности 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Украинской Государственности 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Украинской Государственности 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Украинской Государственности 2024 года

Ранее мы подготовили искренние поздравления к празднику крещения Киевской Руси-Украины 15 июля.

Напоминаем, сегодня именины празднуют все мужчины с красивым именем Владимир. Обязательно поздравьте всех своих родных, друзей и знакомых с этим чудесным именем.

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