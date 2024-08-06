З Яблучним Спасом 6 серпня 2024 — красиві привітання, яскраві листівки до свята

Яблучний Спас 2024 — душевні привітання та яскраві листівки до великого свята
У цей вівторок, 6 серпня, українці відзначають світле літнє свято, яке входить до числа дванадесятих, — Яблучний Спас або Преображення Господнє. Воно присвячене події з життя Ісуса Христа, коли Син Божий явився своїм учням у сяйві на горі Фавор, щоб показати свою божественну природу. У цю велику дату заведено бажати здоров'я, душевного спокою і найголовніше зараз — миру.
Новини.LIVE підготував душевні, красиві та щирі привітання до Яблучного Спасу у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте з великим святом близьких, друзів та знайомих.
Преображення Господнє або Яблучний Спас 2024 — душевні привітання у прозі
У велике дванадесяте свято Преображення Господнього щиро бажаю миру та щастя в родині! Нехай ваше життя завжди буде наповнене добром, любов'ю, світлом справжніх чудес і радістю!
***
Щиро вітаю з Яблучним Спасом! Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, у сім'ї панує лад, а рідні — будуть здорові та завжди поряд. Радості та гармонії!
***
Вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю гармонії у душі, надії у серці. Нехай життя буде сповнене гармонії та щастя.
***
Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай життя твоє буде чудовим, ароматним, барвистим, немов пишний яблуневий сад.
***
З Яблучним Спасом! Хочу побажати тобі в цей день міцного здоров’я, сильного тіла і сильного духу, радості в душу і солодощі на святковому столі!
***
Мила подружка! Від щирого серця вітаю тебе з Яблучним спасом! Бажаю тобі, щоб ти була гаряча і красива, як літо, щедра і багата, як осінь! Щоб на твоєму обличчі завжди сяяла сонячна усмішка! Нехай в твоїм домі назавжди оселяться любов, вірність, щастя і достаток!
***
Вітаю зі святом Преображення Господнього! Нехай щедре літо і чарівна осінь дарують тобі тільки хороші і яскраві дні, а все сумні спогади нехай безслідно зникнуть!
***
Вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю, щоб у вашій оселі завжди був мир і спокій. Живіть дружно і любіть один одного всією душею. Нехай це світле свято принесе у ваше життя багато хорошого і забере все погане! З Преображенням Господнім!
***
Нехай щастя і радість назавжди оселяться у твоєму домі, нехай родина буде дружною. Вітаю з цим світлим і по-справжньому великим святом Яблучним спасом!
З Яблучним Спасом 6 серпня — яскраві листівки
Красиві привітання з Яблучним Спасом у віршах українською мовою
Яблуком медовим пригощайтесь, люди
Це дарунок Божий у святковий час.
Злагода і єдність хай між нами буде,
І любов Господня благословить нас.
З Яблучним Спасом!
***
Ось і другий Спас прийшов
З щедрими дарами,
Нехай буде мир у вас
І Господь над вами.
Щоб завжди родило вам
І в саду, і в полі,
Щоб не знали ви біди —
Щедрої вам долі!
***
Вже стиглі яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.
***
З літнім святом поспішаю привітати вас —
Настав день Преображення, Яблучний наш Спас!
І смакують яблучка старі й дітвора.
Я бажаю вам здоров'я, миру і добра!
***
З Яблуневим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
***
Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
***
Сьогодні настав Яблучний
Благословенний Спас.
Бажаю, щоб всі дізналися,
Що Бог є серед нас.
Любов, турботу нехай тобі
Він пошле з неба,
І буде радість на Землі,
І щастя оживе!
***
Зі Спасом Яблучним вітаю від сердця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".
Відеопривітання з Яблучним Спасом 2024 року
Раніше ми писали, що категорично не можна робити на Яблучний Спас та як привабити щастя у це велике свято.
Нагадаємо, ми розповідали, коли Горіховий Спас та які особливості святкування важливої дати.
Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на серпень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця.
Читайте Новини.LIVE!