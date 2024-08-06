З Яблучним Спасом 6 серпня 2024 — красиві привітання, яскраві листівки до свята

Українці відзначають Яблучний Спас. Фото: dostyp.com.ua

У цей вівторок, 6 серпня, українці відзначають світле літнє свято, яке входить до числа дванадесятих, — Яблучний Спас або Преображення Господнє. Воно присвячене події з життя Ісуса Христа, коли Син Божий явився своїм учням у сяйві на горі Фавор, щоб показати свою божественну природу. У цю велику дату заведено бажати здоров'я, душевного спокою і найголовніше зараз — миру.

Новини.LIVE підготував душевні, красиві та щирі привітання до Яблучного Спасу у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте з великим святом близьких, друзів та знайомих.

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Преображення Господнє або Яблучний Спас 2024 — душевні привітання у прозі

У велике дванадесяте свято Преображення Господнього щиро бажаю миру та щастя в родині! Нехай ваше життя завжди буде наповнене добром, любов'ю, світлом справжніх чудес і радістю!

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Щиро вітаю з Яблучним Спасом! Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, у сім'ї панує лад, а рідні — будуть здорові та завжди поряд. Радості та гармонії!

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Вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю гармонії у душі, надії у серці. Нехай життя буде сповнене гармонії та щастя.

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Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай життя твоє буде чудовим, ароматним, барвистим, немов пишний яблуневий сад.

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З Яблучним Спасом! Хочу побажати тобі в цей день міцного здоров’я, сильного тіла і сильного духу, радості в душу і солодощі на святковому столі!

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Мила подружка! Від щирого серця вітаю тебе з Яблучним спасом! Бажаю тобі, щоб ти була гаряча і красива, як літо, щедра і багата, як осінь! Щоб на твоєму обличчі завжди сяяла сонячна усмішка! Нехай в твоїм домі назавжди оселяться любов, вірність, щастя і достаток!

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Вітаю зі святом Преображення Господнього! Нехай щедре літо і чарівна осінь дарують тобі тільки хороші і яскраві дні, а все сумні спогади нехай безслідно зникнуть!

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Вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю, щоб у вашій оселі завжди був мир і спокій. Живіть дружно і любіть один одного всією душею. Нехай це світле свято принесе у ваше життя багато хорошого і забере все погане! З Преображенням Господнім!

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Нехай щастя і радість назавжди оселяться у твоєму домі, нехай родина буде дружною. Вітаю з цим світлим і по-справжньому великим святом Яблучним спасом!

З Яблучним Спасом 6 серпня — яскраві листівки

Привітання з Яблучним Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Яблучним Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Яблучним Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Яблучним Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Яблучним Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Яблучним Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Яблучним Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Яблучним Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Красиві привітання з Яблучним Спасом у віршах українською мовою

Яблуком медовим пригощайтесь, люди

Це дарунок Божий у святковий час.

Злагода і єдність хай між нами буде,

І любов Господня благословить нас.

З Яблучним Спасом!

***

Ось і другий Спас прийшов

З щедрими дарами,

Нехай буде мир у вас

І Господь над вами.

Щоб завжди родило вам

І в саду, і в полі,

Щоб не знали ви біди —

Щедрої вам долі!

***

Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

З літнім святом поспішаю привітати вас —

Настав день Преображення, Яблучний наш Спас!

І смакують яблучка старі й дітвора.

Я бажаю вам здоров'я, миру і добра!

***

З Яблуневим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

Сьогодні настав Яблучний

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

***

Зі Спасом Яблучним вітаю від сердця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".

Відеопривітання з Яблучним Спасом 2024 року

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