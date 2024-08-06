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Яблучний Спас 2024 — душевні привітання та яскраві листівки до великого свята

6 серпня 2024 05:44
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
З Яблучним Спасом 6 серпня 2024 — красиві привітання, яскраві листівки до свята
Українці відзначають Яблучний Спас. Фото: dostyp.com.ua
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

У цей вівторок, 6 серпня, українці відзначають світле літнє свято, яке входить до числа дванадесятих, — Яблучний Спас або Преображення Господнє. Воно присвячене події з життя Ісуса Христа, коли Син Божий явився своїм учням у сяйві на горі Фавор, щоб показати свою божественну природу. У цю велику дату заведено бажати здоров'я, душевного спокою і найголовніше зараз — миру.

Новини.LIVE підготував душевні, красиві та щирі привітання до Яблучного Спасу у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте з великим святом близьких, друзів та знайомих.

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Преображення Господнє або Яблучний Спас 2024 — душевні привітання у прозі

У велике дванадесяте свято Преображення Господнього щиро бажаю миру та щастя в родині! Нехай ваше життя завжди буде наповнене добром, любов'ю, світлом справжніх чудес і радістю!

***

Щиро вітаю з Яблучним Спасом! Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, у сім'ї панує лад, а рідні — будуть здорові та завжди поряд. Радості та гармонії!

***

Вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю гармонії у душі, надії у серці. Нехай життя буде сповнене гармонії та щастя. 

***

Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай життя твоє буде чудовим, ароматним, барвистим, немов пишний яблуневий сад.

***

З Яблучним Спасом! Хочу побажати тобі в цей день міцного здоров’я, сильного тіла і сильного духу, радості в душу і солодощі на святковому столі!

***

Мила подружка! Від щирого серця вітаю тебе з Яблучним спасом! Бажаю тобі, щоб ти була гаряча і красива, як літо, щедра і багата, як осінь! Щоб на твоєму обличчі завжди сяяла сонячна усмішка! Нехай в твоїм домі назавжди оселяться любов, вірність, щастя і достаток!

***

Вітаю зі святом Преображення Господнього! Нехай щедре літо і чарівна осінь дарують тобі тільки хороші і яскраві дні, а все сумні спогади нехай безслідно зникнуть!

***

Вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю, щоб у вашій оселі завжди був мир і спокій. Живіть дружно і любіть один одного всією душею. Нехай це світле свято принесе у ваше життя багато хорошого і забере все погане! З Преображенням Господнім!

***

Нехай щастя і радість назавжди оселяться у твоєму домі, нехай родина буде дружною. Вітаю з цим світлим і по-справжньому великим святом Яблучним спасом!

З Яблучним Спасом 6 серпня — яскраві листівки

З Яблучним Спасом 6 серпня — яскраві листівки
Привітання з Яблучним Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Яблучним Спасом 6 серпня 2024 — листівки
Привітання з Яблучним Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Яблучним Спасом 2024 — привітання у листівках
Привітання з Яблучним Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Преображення Господнє або Яблучний Спас 2024 — душевні привітання
Привітання з Яблучним Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Преображення Господнє або Яблучний Спас 2024 — листівки
Привітання з Яблучним Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Красиві привітання з Яблучним Спасом 2024 року
Привітання з Яблучним Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Красиві привітання з Яблучним Спасом 2024 року у листівках
Привітання з Яблучним Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Преображення Господнє — душевні привітання
Привітання з Яблучним Спасом 2024 року. Фото: Новини.LIVE 

Красиві привітання з Яблучним Спасом у віршах українською мовою 

Яблуком медовим пригощайтесь, люди
Це дарунок Божий у святковий час.
Злагода і єдність хай між нами буде,
І любов Господня благословить нас.
З Яблучним Спасом!

***

Ось і другий Спас прийшов
З щедрими дарами,
Нехай буде мир у вас
І Господь над вами.
Щоб завжди родило вам
І в саду, і в полі,
Щоб не знали ви біди —
Щедрої вам долі!

***

Вже стиглі яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.

*** 

З літнім святом поспішаю привітати вас — 
Настав день Преображення, Яблучний наш Спас! 
І смакують яблучка старі й дітвора. 
Я бажаю вам здоров'я, миру і добра!

***

З Яблуневим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!

***

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!

***

Сьогодні настав Яблучний
Благословенний Спас.
Бажаю, щоб всі дізналися,
Що Бог є серед нас.
Любов, турботу нехай тобі
Він пошле з неба,
І буде радість на Землі,
І щастя оживе!

***

Зі Спасом Яблучним вітаю від сердця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".

Відеопривітання з Яблучним Спасом 2024 року 

 

 

 

Раніше ми писали, що категорично не можна робити на Яблучний Спас та як привабити щастя у це велике свято.

Нагадаємо, ми розповідали, коли Горіховий Спас та які особливості святкування важливої дати. 

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на серпень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця. 

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05:21 Угорська нафтогазова компанія не бачить підстав для відмови від російської нафти

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