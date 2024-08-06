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Яблочный Спас 2024 — душевные поздравления и яркие открытки к празднику

6 августа 2024 05:44
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
С Яблочным Спасом 6 августа 2024 года — красивые поздравления, яркие открытки
Украинцы отмечают Яблочный Спас. Фото: dostyp.com.ua
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

В этот вторник, 6 августа, украинцы отмечают светлый летний праздник, входящий в число двунадесятых, — Яблочный Спас или Преображение Господне. Он посвящен событиям из жизни Иисуса Христа, когда Сын Божий явился своим ученикам в сиянии на горе Фавор, чтобы показать свою божественную природу. В эту великую дату принято желать здоровья, душевного спокойствия и самое главное сейчас — мира.

Новини.LIVE подготовил душевные, красивые и искренние поздравления к Яблочному Спасу в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте с праздником близких, друзей и знакомых.

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Преображение Господне или Яблочный Спас 2024 — душевные поздравления в прозе

В большой двунадесятый праздник Преображения Господня искренне желаю мира и счастья в семье! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена добром, любовью, светом настоящих чудес и радостью!

***

Искренне поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, в семье царит порядок, а родные — будут здоровы и всегда рядом. Радости и гармонии!

***

Поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю гармонии в душе, надежды в сердце. Пусть жизнь будет наполнена гармонии и счастья.

***

Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть жизнь твоя будет прекрасной, ароматной, красочной, как пышный яблоневый сад.

***

С Яблочным Спасом! Хочу пожелать тебе в этот день крепкого здоровья, крепкого тела и сильного духа, радости в душе и сладости на праздничном столе!

***

Милая подружка! От всего сердца поздравляю тебя с Яблочным спасом! Желаю тебе, чтобы ты была горяча и красива, как лето, щедра и богата как осень! Чтобы на твоем лице всегда сияла солнечная улыбка! Пусть в твоем доме навсегда поселятся любовь, верность, счастье и достаток!

***

Поздравляю с праздником Преображения Господня! Пусть щедрое лето и волшебная осень дарят тебе только хорошие и яркие дни, а все грустные воспоминания пусть бесследно исчезнут!

***

Поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю, чтобы в вашем доме всегда был мир и покой. Живите дружно и любите друг друга всей душой. Пусть этот светлый праздник принесет в вашу жизнь много хорошего и отнимет все плохое! С Преображением Господним!

***

Пусть счастье и радость навсегда поселятся в доме твоем, пусть семья будет дружной. Поздравляю с этим светлым и по-настоящему великим праздником Яблочным спасом!

С Яблочным Спасом 6 августа — яркие открытки

С Яблочным Спасом 6 августа — яркие открытки
Поздравление с Яблочным Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Яблочным Спасом 6 августа 2024 года.
Поздравление с Яблочным Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Яблочным Спасом 2024 — поздравления в открытках
Поздравление с Яблочным Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Преображение Господне или Яблочный Спас 2024— душевные поздравления
Поздравление с Яблочным Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Преображение Господне или Яблочный Спас 2024 — открытки
Поздравление с Яблочным Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Красивые поздравления с Яблочным Спасом в 2024 году.
Поздравление с Яблочным Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Красивые поздравления с Яблочным Спасом 2024 в открытках.
Поздравление с Яблочным Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Преображение Господне — душевное приветствие
Поздравление с Яблочным Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Красивые поздравления с Яблочным Спасом в стихах на украинском языке

Яблуком медовим пригощайтесь, люди
Це дарунок Божий у святковий час.
Злагода і єдність хай між нами буде,
І любов Господня благословить нас.
З Яблучним Спасом!

***

Ось і другий Спас прийшов
З щедрими дарами,
Нехай буде мир у вас
І Господь над вами.
Щоб завжди родило вам
І в саду, і в полі,
Щоб не знали ви біди —
Щедрої вам долі!

***

Вже стиглі яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.

*** 

З літнім святом поспішаю привітати вас — 
Настав день Преображення, Яблучний наш Спас! 
І смакують яблучка старі й дітвора. 
Я бажаю вам здоров'я, миру і добра!

***

З Яблуневим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!

***

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!

***

Сьогодні настав Яблучний
Благословенний Спас.
Бажаю, щоб всі дізналися,
Що Бог є серед нас.
Любов, турботу нехай тобі
Він пошле з неба,
І буде радість на Землі,
І щастя оживе!

***

Зі Спасом Яблучним вітаю від сердця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".

Видеопоздравление с Яблочным Спасом 2024 года

 

 

 

Ранее мы писали, что категорически нельзя делать на Яблочный Спас и как привлечь счастье в этот большой праздник.

Напомним, мы рассказывали, когда Ореховый Спас и какие особенности празднования важной даты.

Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на август 2024 года, который расскажет о главных религиозных событиях месяца.

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