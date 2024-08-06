С Яблочным Спасом 6 августа 2024 года — красивые поздравления, яркие открытки

Украинцы отмечают Яблочный Спас. Фото: dostyp.com.ua

В этот вторник, 6 августа, украинцы отмечают светлый летний праздник, входящий в число двунадесятых, — Яблочный Спас или Преображение Господне. Он посвящен событиям из жизни Иисуса Христа, когда Сын Божий явился своим ученикам в сиянии на горе Фавор, чтобы показать свою божественную природу. В эту великую дату принято желать здоровья, душевного спокойствия и самое главное сейчас — мира.

Новини.LIVE подготовил душевные, красивые и искренние поздравления к Яблочному Спасу в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте с праздником близких, друзей и знакомых.

Читайте также:

Преображение Господне или Яблочный Спас 2024 — душевные поздравления в прозе

В большой двунадесятый праздник Преображения Господня искренне желаю мира и счастья в семье! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена добром, любовью, светом настоящих чудес и радостью!

***

Искренне поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, в семье царит порядок, а родные — будут здоровы и всегда рядом. Радости и гармонии!

***

Поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю гармонии в душе, надежды в сердце. Пусть жизнь будет наполнена гармонии и счастья.

***

Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть жизнь твоя будет прекрасной, ароматной, красочной, как пышный яблоневый сад.

***

С Яблочным Спасом! Хочу пожелать тебе в этот день крепкого здоровья, крепкого тела и сильного духа, радости в душе и сладости на праздничном столе!

***

Милая подружка! От всего сердца поздравляю тебя с Яблочным спасом! Желаю тебе, чтобы ты была горяча и красива, как лето, щедра и богата как осень! Чтобы на твоем лице всегда сияла солнечная улыбка! Пусть в твоем доме навсегда поселятся любовь, верность, счастье и достаток!

***

Поздравляю с праздником Преображения Господня! Пусть щедрое лето и волшебная осень дарят тебе только хорошие и яркие дни, а все грустные воспоминания пусть бесследно исчезнут!

***

Поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю, чтобы в вашем доме всегда был мир и покой. Живите дружно и любите друг друга всей душой. Пусть этот светлый праздник принесет в вашу жизнь много хорошего и отнимет все плохое! С Преображением Господним!

***

Пусть счастье и радость навсегда поселятся в доме твоем, пусть семья будет дружной. Поздравляю с этим светлым и по-настоящему великим праздником Яблочным спасом!

С Яблочным Спасом 6 августа — яркие открытки

Поздравление с Яблочным Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Яблочным Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Яблочным Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Яблочным Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Яблочным Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Яблочным Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Яблочным Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Яблочным Спасом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Красивые поздравления с Яблочным Спасом в стихах на украинском языке

Яблуком медовим пригощайтесь, люди

Це дарунок Божий у святковий час.

Злагода і єдність хай між нами буде,

І любов Господня благословить нас.

З Яблучним Спасом!

***

Ось і другий Спас прийшов

З щедрими дарами,

Нехай буде мир у вас

І Господь над вами.

Щоб завжди родило вам

І в саду, і в полі,

Щоб не знали ви біди —

Щедрої вам долі!

***

Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

З літнім святом поспішаю привітати вас —

Настав день Преображення, Яблучний наш Спас!

І смакують яблучка старі й дітвора.

Я бажаю вам здоров'я, миру і добра!

***

З Яблуневим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

Сьогодні настав Яблучний

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

***

Зі Спасом Яблучним вітаю від сердця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".

Видеопоздравление с Яблочным Спасом 2024 года

Ранее мы писали, что категорически нельзя делать на Яблочный Спас и как привлечь счастье в этот большой праздник.

Напомним, мы рассказывали, когда Ореховый Спас и какие особенности празднования важной даты.

Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на август 2024 года, который расскажет о главных религиозных событиях месяца.