З Михайловим чудом 2024 — красиві привітання та листівки до свята 6 вересня

Вірянка у церкві на свято. Фото: pomisna.info

У цю п'ятницю, 6 вересня, за новим церковним календарем українські віряни відзначають Михайлове чудо. Дата присвячена події, коли архангел Михаїл урятував від язичників храм, збудований на його честь. У це велике та світле свято заведено вітати один одного, бажаючи миру, добра та здоров'я.

Новини.LIVE підготував душевні привітання у прозі та красиві листівки з Михайловим чудом 2024 року.

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Михайлове чудо 2024 — привітання у прозі та побажання своїми словами

Щиро вітаю тебе з великим православним святом — Михайлове чудо! Бажаю міцного здоров'я, непохитної віри та великого щастя. *** Вітаю з Михайловим чудом! Нехай архангел Михаїл охороняє вас і вашу родину від усього злого та лихого. Миру та добра! *** Нехай ваше життя буде сповнене чудесами та благословеннями. Зі святом Михайлове чудо!

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В цей світлий день хочу привітати вас з Михайловим чудом! Нехай це свято наповнить ваш дім радістю, теплом та затишком.

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Сердечно вітаю вас з чудовим святом Михайлове чудо. Нехай архангел Михаїл заступає вас у всіх справах і дарує вам мудрість, силу і впевненість.

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Нехай архангел Михаїл стоїть на вашому боці та підтримує вас у скрутну хвилину. Нехай він наповнює ваше серце світлом і надією. Зі святом Михайлове чудо!

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Нехай архангел Михаїл дарує гармонію, спокій і красу, зміцнює віру, надихає дух і розкриває потенціал. З Михайловим чудом!

Красиві листівки до свята Михайлове чудо

Привітання з Михайловим чудом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Михайловим чудом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Михайловим чудом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Михайловим чудом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Михайловим чудом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Михайловим чудом 2024 року

Раніше ми писали, яку сильну молитву варто прочитати на свято Михайлове чудо.

Нагадаємо, ми розповідали, що категорично не можна робити у свято Михайлове чудо.

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