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Михайлове чудо 2024 — душевні привітання та красиві листівки до великого свята

6 вересня 2024 06:00
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
З Михайловим чудом 2024 — красиві привітання та листівки до свята 6 вересня
Вірянка у церкві на свято. Фото: pomisna.info
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

У цю п'ятницю, 6 вересня, за новим церковним календарем українські віряни відзначають Михайлове чудо. Дата присвячена події, коли архангел Михаїл урятував від язичників храм, збудований на його честь. У це велике та світле свято заведено вітати один одного, бажаючи миру, добра та здоров'я. 

Новини.LIVE підготував душевні привітання у прозі та красиві листівки з Михайловим чудом 2024 року. 

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***

В цей світлий день хочу привітати вас з Михайловим чудом! Нехай це свято наповнить ваш дім радістю, теплом та затишком.

***

Сердечно вітаю вас з чудовим святом Михайлове чудо. Нехай архангел Михаїл заступає вас у всіх справах і дарує вам мудрість, силу і впевненість.

***

Нехай архангел Михаїл стоїть на вашому боці та підтримує вас у скрутну хвилину. Нехай він наповнює ваше серце світлом і надією.  Зі святом Михайлове чудо!

***

Нехай архангел Михаїл дарує гармонію, спокій і красу, зміцнює віру, надихає дух і розкриває потенціал. З Михайловим чудом!

Красиві листівки до свята Михайлове чудо

Красиві листівки до свята Михайлове чудо
Привітання з Михайловим чудом 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Михайлове чудо 2024 — привітання
Привітання з Михайловим чудом 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Михайлове чудо 2024 — листівки до свята 6 вересня
Привітання з Михайловим чудом 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Михайловим чудом 2024 — красиві привітання
Привітання з Михайловим чудом 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Михайловим чудом 2024 — красиві привітання та листівки до свята 6 вересня
Привітання з Михайловим чудом 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Михайловим чудом 2024 року

 

 

 

Раніше ми писали, яку сильну молитву варто прочитати на свято Михайлове чудо.

Нагадаємо, ми розповідали, що категорично не можна робити у свято Михайлове чудо.

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на вересень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця.

церква привітання листівки побажання свято Михайлове чудо

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