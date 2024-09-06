С Михайловым чудом 2024 — красивые поздравления и открытки к празднику 6 сентября

Верующая в церкви на праздник. Фото: pomisna.info

В эту пятницу, 6 сентября, по новому церковному календарю украинские верующие отмечают Михайлово чудо. Дата посвящена событию, когда архангел Михаил спас от язычников храм, построенный в его честь. В этот большой и светлый праздник принято поздравлять друг друга, желая мира, добра и здоровья.

Новини.LIVE подготовил душевные поздравления в прозе и красивые открытки с Михайловым чудом 2024 года.

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Искренне поздравляю тебя с большим православным праздником — Михайлово чудо! Желаю крепкого здоровья, твердой веры и большого счастья. *** Поздравляю с Михайловым чудом! Пусть архангел Михаил охраняет вас и вашу семью от всего злого и плохого. Мира и добра! *** Пусть ваша жизнь будет исполнена чудес и благословений. С праздником Михайлово чудо!

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В этот светлый день хочу поздравить вас с Михайловым чудом! Пусть этот праздник наполнит ваш дом радостью, теплом и уютом.

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Сердечно поздравляю вас с чудесным праздником Михайлово чудо. Пусть архангел Михаил помогает вам во всех делах и дарит вам мудрость, силу и уверенность.

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Пусть архангел Михаил стоит на вашей стороне и поддерживает вас в трудную минуту. Пусть он наполняет ваше сердце светом и надеждой. С праздником Михайлово чудо!

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Пусть архангел Михаил дарует гармонию, покой и красоту, укрепляет веру, вдохновляет дух и раскрывает потенциал. С Михайловым чудом!

Красивые открытки к празднику Михайлово чудо

Поздравление с Михайловым чудом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Михайловым чудом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Михайловым чудом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Михайловым чудом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Михайловым чудом 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Михайловым чудом 2024 года

Ранее мы писали, какую сильную молитву стоит прочесть на праздник Михайлово чудо.

Напомним, мы рассказывали, что категорически нельзя делать в праздник Михайлово чудо.

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