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Наближається Успіння Пресвятої Богородиці — що можна освятити у церкві на свято

13 серпня 2024 06:03
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Успіння Пресвятої Богородиці 2024 — що освятити у церкві на свято 15 серпня
Українські віряни на свято у церкві. Фото: dostyp.com.ua
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Вже у цей четвер, 15 серпня, українці відзначатимуть велике церковне свято — Успіння Пресвятої Богородиці або Першу Пречисту. За традицією, віряни понесуть до церкви святкові кошики, але не всі продукти можна освячувати у цю велику дату. 

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Що саме можна освячувати на Успіння Пресвятої Богородиці, розповідаємо далі в матеріалі. 

За традицією, українські віряни намагаються у це свято потрапити до храму на богослужіння. Перед іконою Божої Матері моляться за своє здоров'я, дітей, близьких. Також у Богородиці можна попросити про захист, лікування. Крім цього, Діві Марії дякують за добрі плоди й моляться за наступний урожай.

У Першу Пречисту не забороняється ставити свічки за упокій. Можна помолитися за душі померлих, про прощення їхніх гріхів. 

На Успіння Пресвятої Богородиці, як і у Спаси, віряни несуть до церкви святкові кошики та букети з квітами та травами. У святкові букети можна додавати будь-які лікарські трави, квіти, злакові.

Серед продуктів, які можна освячувати в храмах на Успіння Пресвятої Богородиці:

  • горіхи;
  • фрукти;
  • овочі;
  • хліб;
  • зерно;
  • мед;
  • воду. 

Вся садовина та городина має бути з нового врожаю. 

 

Що саме можна освячувати на Успіння Пресвятої Богородиці
Святковий кошик та мед на церковне свято. Фото: dostyp.com.ua 

Слід також зауважити, що Перша Пречиста — це кінець посту, а отже українці у святкову дату накривають щедрий та смачний стіл. На ньому повинна стояти випічка зі свіжими фруктами та горіхами, страви з м'яса і молока. В цілому, в цей день можна покуштувати все, що забороняється їсти в пісні дні.

Раніше ми писали про українські традиції святкування Успіння Пресвятої Богородиці.

Нагадаємо, ми розповідали, коли Горіховий Спас та які особливості святкування важливої дати. 

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на серпень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця. 

свята продукти традиції церква Україна Богородиця

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