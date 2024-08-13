Успіння Пресвятої Богородиці 2024 — що освятити у церкві на свято 15 серпня

Наближається Успіння Пресвятої Богородиці — що можна освятити у церкві на свято
Вже у цей четвер, 15 серпня, українці відзначатимуть велике церковне свято — Успіння Пресвятої Богородиці або Першу Пречисту. За традицією, віряни понесуть до церкви святкові кошики, але не всі продукти можна освячувати у цю велику дату.
Що саме можна освячувати на Успіння Пресвятої Богородиці, розповідаємо далі в матеріалі.
За традицією, українські віряни намагаються у це свято потрапити до храму на богослужіння. Перед іконою Божої Матері моляться за своє здоров'я, дітей, близьких. Також у Богородиці можна попросити про захист, лікування. Крім цього, Діві Марії дякують за добрі плоди й моляться за наступний урожай.
У Першу Пречисту не забороняється ставити свічки за упокій. Можна помолитися за душі померлих, про прощення їхніх гріхів.
На Успіння Пресвятої Богородиці, як і у Спаси, віряни несуть до церкви святкові кошики та букети з квітами та травами. У святкові букети можна додавати будь-які лікарські трави, квіти, злакові.
Серед продуктів, які можна освячувати в храмах на Успіння Пресвятої Богородиці:
- горіхи;
- фрукти;
- овочі;
- хліб;
- зерно;
- мед;
- воду.
Вся садовина та городина має бути з нового врожаю.
Слід також зауважити, що Перша Пречиста — це кінець посту, а отже українці у святкову дату накривають щедрий та смачний стіл. На ньому повинна стояти випічка зі свіжими фруктами та горіхами, страви з м'яса і молока. В цілому, в цей день можна покуштувати все, що забороняється їсти в пісні дні.
Раніше ми писали про українські традиції святкування Успіння Пресвятої Богородиці.
Нагадаємо, ми розповідали, коли Горіховий Спас та які особливості святкування важливої дати.
Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на серпень 2024 року, який розповість про головні релігійні події місяця.
Читайте Новини.LIVE!