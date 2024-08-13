Успіння Пресвятої Богородиці 2024 — що освятити у церкві на свято 15 серпня

Українські віряни на свято у церкві. Фото: dostyp.com.ua

Вже у цей четвер, 15 серпня, українці відзначатимуть велике церковне свято — Успіння Пресвятої Богородиці або Першу Пречисту. За традицією, віряни понесуть до церкви святкові кошики, але не всі продукти можна освячувати у цю велику дату.

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За традицією, українські віряни намагаються у це свято потрапити до храму на богослужіння. Перед іконою Божої Матері моляться за своє здоров'я, дітей, близьких. Також у Богородиці можна попросити про захист, лікування. Крім цього, Діві Марії дякують за добрі плоди й моляться за наступний урожай.

У Першу Пречисту не забороняється ставити свічки за упокій. Можна помолитися за душі померлих, про прощення їхніх гріхів.

На Успіння Пресвятої Богородиці, як і у Спаси, віряни несуть до церкви святкові кошики та букети з квітами та травами. У святкові букети можна додавати будь-які лікарські трави, квіти, злакові.

Серед продуктів, які можна освячувати в храмах на Успіння Пресвятої Богородиці:

горіхи;

фрукти;

овочі;

хліб;

зерно;

мед;

воду.

Вся садовина та городина має бути з нового врожаю.

Святковий кошик та мед на церковне свято. Фото: dostyp.com.ua

Слід також зауважити, що Перша Пречиста — це кінець посту, а отже українці у святкову дату накривають щедрий та смачний стіл. На ньому повинна стояти випічка зі свіжими фруктами та горіхами, страви з м'яса і молока. В цілому, в цей день можна покуштувати все, що забороняється їсти в пісні дні.

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