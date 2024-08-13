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Приближается Успение Пресвятой Богородицы — что можно освятить в церкви на праздник

13 августа 2024 06:03
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Успение Пресвятой Богородицы 2024 — что освятить в церкви в праздник 15 августа
Украинские верующие в праздник в церкви. Фото: dostyp.com.ua
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Уже в этот четверг, 15 августа, украинцы отмечают большой церковный праздник — Успение Пресвятой Богородицы или Первую Пречистую. По традиции верующие понесут в церковь праздничные корзины, но не все продукты можно освящать в эту большую дату.

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Что именно можно освящать на Успении Пресвятой Богородицы, рассказываем далее в материале.

По традиции, украинские верующие пытаются в этот праздник попасть в храм на богослужение. Перед иконой Божией Матери молятся о своем здоровье, детей, близких. Также у Богородицы можно попросить о защите, лечении. Кроме этого, Деву Марию благодарят за хорошие плоды и молятся за следующий урожай.

В Первую Пречистую не запрещается ставить свечи за упокой. Можно помолиться о душах умерших, о прощении их грехов.

На Успение Пресвятой Богородицы, как и на Спасы, верующие несут в церковь праздничные корзины и букеты с цветами и травами. В праздничные букеты можно добавлять любые лекарственные травы, цветы, злаковые.

Среди продуктов, которые можно освящать в храмах на Успение Пресвятой Богородицы:

  • орехи;
  • фрукты;
  • овощи;
  • хлеб;
  • зерно;
  • мед;
  • воду.

Все фрукты и овощи должны быть из нового урожая.

 

Что именно можно освящать на Успении Пресвятой Богородицы
Праздничная корзина и мед на церковный праздник. Фото: dostyp.com.ua

Следует также отметить, что Первая Пречистая — это конец поста, а значит, украинцы в праздничную дату накрывают щедрый и вкусный стол. На нем должна стоять выпечка со свежими фруктами и орехами, блюда из мяса и молока. В целом, в этот день можно отведать все, что запрещается есть в постные дни.

Ранее мы писали об украинских традициях празднования Успения Пресвятой Богородицы.

Напомним, мы рассказывали, когда Ореховый Спас и какие особенности празднования важной даты.

Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на август 2024 года, который расскажет о главных религиозных событиях месяца.

праздники продукты традиции церковь Украина Богородица

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