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Успение Богородицы 2024 — как привлечь счастье и что категорически нельзя делать

14 августа 2024 20:54
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Успение Пресвятой Богородицы 15 августа 2024 — что нельзя делать, приметы, традиции
Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

Уже в этот четверг, 15 августа, украинские верующие будут праздновать один из двенадцати самых больших церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы или Первую Пречистую. В этот день чествуют Божью Матерь. Праздник символизирует не только уход Богородицы из земной жизни, но и ее переход в Царство Божие.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы и как провести праздник, чтобы привлечь счастье в жизнь.

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Успение Пресвятой Богородицы 2024 — что нельзя делать

Как известно, в большие церковные праздники налагаются определенные запреты, нарушение которых считается грехом и может повлечь за собой гнев Божий.

На Успение Пресвятой Богородицы категорически нельзя:

  • ссориться;
  • употреблять нецензурные слова;
  • плохо думать о других;
  • сплетничать;
  • злиться;
  • желать зла другим;
  • пользоваться ножом и острыми инструментами;
  • заниматься рукоделием;
  • ходить босиком по влажной траве — роса символизирует слезы из-за смерти Богородицы;
  • одевать старую и неудобную обувь — если натереть ноги в праздник, весь жизненный путь может стать тернистым;
  • стричься;
  • убирать в доме;
  • злоупотреблять спиртным;
  • устраивать большие празднества;
  • разводить костер.

 

Успение Пресвятой Богородицы 2024 — что нельзя делать
Девушка ставит свечу в церкви. Фото: pomisna.info

Что можно делать на Успение Пресвятой Богородицы

В большой праздник хорошо посетить церковь и искренне помолиться Деве Марии. Праздник можно просить о счастье, здоровье и защите. Она обязательно услышит все искренние молитвы.

Считается, что на Успение женщинам прощаются все грехи за год — нужно только искренне помолиться и покаяться. 15 августа хозяйки готовят праздничные блюда, угощают родственников, друзей и нуждающихся.

Также считается, что на Первую Пречистую следует заниматься благотворительностью: раздать милостыню, накормить голодных, а также оказать помощь нуждающимся. Самое главное — дарить радость другим людям. Тогда можно привлечь в жизнь благополучие и счастье.

Сны в ночь на Успение считаются вещими. Люди верят, что увиденное в эту ночь может иметь особое значение и предполагать будущие события, поэтому обращают внимание на свои сновидения и пытаются их толковать.

Приметы на 15 августа

  • Если в праздник 15 августа началась гроза, следует ожидать раннюю и дождливую осень.
  • Если радуга, то будет теплая осень.
  • Хорошая погода на Первую Пречистую — осень будет хорошей.
  • Если утром на Успении увидели иней, то зима будет ранней и морозной.
  • Если услышали, как лягушки квакают, еще будет теплая погода.
  • Если паутина на деревьях, ждите морозную зиму.
  • Если 15 августа стоит туман, ждите обильный урожай грибов.

 

Ранее мы рассказывали, что можно освящать в церкви на праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Напомним, мы писали об украинских традициях празднования Успения Пресвятой Богородицы.

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праздники традиции церковь 15 августа запреты Богородица

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