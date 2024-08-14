Успение Пресвятой Богородицы 15 августа 2024 — что нельзя делать, приметы, традиции

Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Уже в этот четверг, 15 августа, украинские верующие будут праздновать один из двенадцати самых больших церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы или Первую Пречистую. В этот день чествуют Божью Матерь. Праздник символизирует не только уход Богородицы из земной жизни, но и ее переход в Царство Божие.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы и как провести праздник, чтобы привлечь счастье в жизнь.

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Как известно, в большие церковные праздники налагаются определенные запреты, нарушение которых считается грехом и может повлечь за собой гнев Божий.

На Успение Пресвятой Богородицы категорически нельзя:

ссориться;

употреблять нецензурные слова;

плохо думать о других;

сплетничать;

злиться;

желать зла другим;

пользоваться ножом и острыми инструментами;

заниматься рукоделием;

ходить босиком по влажной траве — роса символизирует слезы из-за смерти Богородицы;

одевать старую и неудобную обувь — если натереть ноги в праздник, весь жизненный путь может стать тернистым;

— если натереть ноги в праздник, весь жизненный путь может стать тернистым; стричься;

убирать в доме;

злоупотреблять спиртным;

устраивать большие празднества;

разводить костер.

Девушка ставит свечу в церкви. Фото: pomisna.info

Что можно делать на Успение Пресвятой Богородицы

В большой праздник хорошо посетить церковь и искренне помолиться Деве Марии. Праздник можно просить о счастье, здоровье и защите. Она обязательно услышит все искренние молитвы.

Считается, что на Успение женщинам прощаются все грехи за год — нужно только искренне помолиться и покаяться. 15 августа хозяйки готовят праздничные блюда, угощают родственников, друзей и нуждающихся.

Также считается, что на Первую Пречистую следует заниматься благотворительностью: раздать милостыню, накормить голодных, а также оказать помощь нуждающимся. Самое главное — дарить радость другим людям. Тогда можно привлечь в жизнь благополучие и счастье.

Сны в ночь на Успение считаются вещими. Люди верят, что увиденное в эту ночь может иметь особое значение и предполагать будущие события, поэтому обращают внимание на свои сновидения и пытаются их толковать.

Приметы на 15 августа

Если в праздник 15 августа началась гроза, следует ожидать раннюю и дождливую осень.

Если радуга, то будет теплая осень.

Хорошая погода на Первую Пречистую — осень будет хорошей.

Если утром на Успении увидели иней, то зима будет ранней и морозной.

Если услышали, как лягушки квакают, еще будет теплая погода.

Если паутина на деревьях, ждите морозную зиму.

Если 15 августа стоит туман, ждите обильный урожай грибов.

Ранее мы рассказывали, что можно освящать в церкви на праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Напомним, мы писали об украинских традициях празднования Успения Пресвятой Богородицы.

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