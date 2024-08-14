Успение Пресвятой Богородицы 15 августа 2024 — что нельзя делать, приметы, традиции

Успение Богородицы 2024 — как привлечь счастье и что категорически нельзя делать
Уже в этот четверг, 15 августа, украинские верующие будут праздновать один из двенадцати самых больших церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы или Первую Пречистую. В этот день чествуют Божью Матерь. Праздник символизирует не только уход Богородицы из земной жизни, но и ее переход в Царство Божие.
Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы и как провести праздник, чтобы привлечь счастье в жизнь.
Успение Пресвятой Богородицы 2024 — что нельзя делать
Как известно, в большие церковные праздники налагаются определенные запреты, нарушение которых считается грехом и может повлечь за собой гнев Божий.
На Успение Пресвятой Богородицы категорически нельзя:
- ссориться;
- употреблять нецензурные слова;
- плохо думать о других;
- сплетничать;
- злиться;
- желать зла другим;
- пользоваться ножом и острыми инструментами;
- заниматься рукоделием;
- ходить босиком по влажной траве — роса символизирует слезы из-за смерти Богородицы;
- одевать старую и неудобную обувь — если натереть ноги в праздник, весь жизненный путь может стать тернистым;
- стричься;
- убирать в доме;
- злоупотреблять спиртным;
- устраивать большие празднества;
- разводить костер.
Что можно делать на Успение Пресвятой Богородицы
В большой праздник хорошо посетить церковь и искренне помолиться Деве Марии. Праздник можно просить о счастье, здоровье и защите. Она обязательно услышит все искренние молитвы.
Считается, что на Успение женщинам прощаются все грехи за год — нужно только искренне помолиться и покаяться. 15 августа хозяйки готовят праздничные блюда, угощают родственников, друзей и нуждающихся.
Также считается, что на Первую Пречистую следует заниматься благотворительностью: раздать милостыню, накормить голодных, а также оказать помощь нуждающимся. Самое главное — дарить радость другим людям. Тогда можно привлечь в жизнь благополучие и счастье.
Сны в ночь на Успение считаются вещими. Люди верят, что увиденное в эту ночь может иметь особое значение и предполагать будущие события, поэтому обращают внимание на свои сновидения и пытаются их толковать.
Приметы на 15 августа
- Если в праздник 15 августа началась гроза, следует ожидать раннюю и дождливую осень.
- Если радуга, то будет теплая осень.
- Хорошая погода на Первую Пречистую — осень будет хорошей.
- Если утром на Успении увидели иней, то зима будет ранней и морозной.
- Если услышали, как лягушки квакают, еще будет теплая погода.
- Если паутина на деревьях, ждите морозную зиму.
- Если 15 августа стоит туман, ждите обильный урожай грибов.
Ранее мы рассказывали, что можно освящать в церкви на праздник Успения Пресвятой Богородицы.
Напомним, мы писали об украинских традициях празднования Успения Пресвятой Богородицы.
Также советуем узнать, когда Ореховый Спас и какие особенности празднования важной даты.
Читайте Новини.LIVE!