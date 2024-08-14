Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня 2024 — що не можна робити, прикмети, традиції

Успіння Богородиці 2024 — як привабити щастя та що категорично не можна робити
Вже у цей четвер, 15 серпня, українські віряни святкуватимуть одне з дванадцяти найбільших церковних свят — Успіння Пресвятої Богородиці або Першу Пречисту. Цього дня вшановують Божу Матір. Свято символізує не тільки відхід Богородиці від земного життя, а і її перехід у Царство Боже.
Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці та як провести свято, щоб залучити щастя у життя.
Успіння Пресвятої Богородиці 2024 — що не можна робити
Як відомо, у великі церковні свята накладаються певні заборони, порушення яких вважається гріхом і може накликати Божий гнів.
На Успіння Пресвятої Богородиці категорично не можна:
- сваритися;
- вживати нецензурні слова;
- погано думати про інших;
- пліткувати;
- злитися;
- бажати зла іншим;
- користуватися ножем та гострими інструментами;
- займатися рукоділлям;
- ходити босоніж по вологій траві — роса символізує сльози через смерть Богородиці;
- одягати старе та незручне взуття — якщо натерти ноги у свято, весь життєвий шлях може стати тернистим;
- стригтися;
- прибирати в оселі;
- зловживати спиртним;
- влаштовувати великі святкування;
- розводити багаття.
Що можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці
У велике свято добре відвідати церкву й щиро помолитися Діві Марії. Святу можна просити про щастя, здоров'я та захист. Вона обов'язково почує всі щирі молитви.
Вважається, що на Успіння жінкам прощаються всі гріхи за рік — треба лише щиро помолитися і покаятися. 15 серпня господині готують святкові страви, пригощають родичів, друзів і нужденних.
Також вважається, що на Першу Пречисту слід займатися доброчинністю: роздати милостиню, нагодувати голодних, а також надати допомогу нужденним. Найголовніше — дарувати радість іншим людям. Тоді можна залучити у життя добробут та щастя.
Сни в ніч на Успіння вважаються віщими. Люди вірять, що побачене в цю ніч може мати особливе значення і передбачати майбутні події, тому звертають увагу на свої сновидіння і намагаються їх тлумачити.
Прикмети на 15 серпня
- Якщо у свято 15 серпня розпочалася гроза, варто чекати ранню та дощову осінь.
- Якщо веселка, то буде тепла осінь.
- Гарна погода на Першу Пречисту — осінь буде чудовою.
- Якщо вранці на Успіння побачили іній, зима буде ранньою та морозною.
- Якщо почули як жаби квакають, ще буде тепла погода.
- Якщо павутина на деревах, чекайте морозної зими.
- Якщо 15 серпня стоїть туман, чекайте рясного врожаю грибів.
Раніше ми розповідали, що можна освячувати у церкві на свято Успіння Пресвятої Богородиці.
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