Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня 2024 — що не можна робити, прикмети, традиції

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Вже у цей четвер, 15 серпня, українські віряни святкуватимуть одне з дванадцяти найбільших церковних свят — Успіння Пресвятої Богородиці або Першу Пречисту. Цього дня вшановують Божу Матір. Свято символізує не тільки відхід Богородиці від земного життя, а і її перехід у Царство Боже.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці та як провести свято, щоб залучити щастя у життя.

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Як відомо, у великі церковні свята накладаються певні заборони, порушення яких вважається гріхом і може накликати Божий гнів.

На Успіння Пресвятої Богородиці категорично не можна:

сваритися;

вживати нецензурні слова;

погано думати про інших;

пліткувати;

злитися;

бажати зла іншим;

користуватися ножем та гострими інструментами;

займатися рукоділлям;

ходити босоніж по вологій траві — роса символізує сльози через смерть Богородиці;

одягати старе та незручне взуття — якщо натерти ноги у свято, весь життєвий шлях може стати тернистим;

якщо натерти ноги у свято, весь життєвий шлях може стати тернистим; стригтися;

прибирати в оселі;

зловживати спиртним;

влаштовувати великі святкування;

розводити багаття.

Дівчина ставить свічку у церкві. Фото: pomisna.info

Що можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці

У велике свято добре відвідати церкву й щиро помолитися Діві Марії. Святу можна просити про щастя, здоров'я та захист. Вона обов'язково почує всі щирі молитви.

Вважається, що на Успіння жінкам прощаються всі гріхи за рік — треба лише щиро помолитися і покаятися. 15 серпня господині готують святкові страви, пригощають родичів, друзів і нужденних.

Також вважається, що на Першу Пречисту слід займатися доброчинністю: роздати милостиню, нагодувати голодних, а також надати допомогу нужденним. Найголовніше — дарувати радість іншим людям. Тоді можна залучити у життя добробут та щастя.

Сни в ніч на Успіння вважаються віщими. Люди вірять, що побачене в цю ніч може мати особливе значення і передбачати майбутні події, тому звертають увагу на свої сновидіння і намагаються їх тлумачити.

Прикмети на 15 серпня

Якщо у свято 15 серпня розпочалася гроза, варто чекати ранню та дощову осінь.

Якщо веселка, то буде тепла осінь.

Гарна погода на Першу Пречисту — осінь буде чудовою.

Якщо вранці на Успіння побачили іній, зима буде ранньою та морозною.

Якщо почули як жаби квакають, ще буде тепла погода.

Якщо павутина на деревах, чекайте морозної зими.

Якщо 15 серпня стоїть туман, чекайте рясного врожаю грибів.

Раніше ми розповідали, що можна освячувати у церкві на свято Успіння Пресвятої Богородиці.

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