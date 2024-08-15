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Успение Пресвятой Богородицы 15 августа — трогательные поздравления и открытки

15 августа 2024 09:18
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Успение Пресвятой Богородицы 2024 — открытки поздравления в прозе, стихах и смс
Украинские верующие в церкви на праздник. Фото: pomisna.info
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

В этот четверг, 15 августа, по новому церковному календарю верующие в Украине отмечают светлый и большой праздник — Успение Пресвятой Богородицы или Первую Пречистую. В этот день вспоминают окончание земной жизни Божией Матери и ее вознесение на Небо. Это событие напоминает нам подвиг Девы Марии и ее роль в спасении человечества. Сегодня верующие традиционно идут в храм, чтобы помолиться святой, собираются за праздничным столом, а также поздравляют друг друга.

Новини.LIVE подготовил трогательные красивые и искренние поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2024 года в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте с праздником близких, друзей и знакомых.

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Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы в искренней прозе и своими словами

Мира и добра вашей большой и дружной семье! Да хранит вас ангел от тревог и бед, пусть молитвы все будут услышаны. С Днем Успения Пресвятой Богородицы!

***

Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы! Желаю мирного, тихого неба, Божьего благословения и сил для реализации всего задуманного.

***

Поздравляю вас с праздником Успения Пречистой Богоматери! Да хранит вас небесная покровительница от скорби, уныния и печали. Пусть радость от сегодняшнего великого праздника продолжит жить в вашем сердце долгие годы, внушая в душу бескорыстную любовь к ближним и уверенность в завтрашнем дне.

***

С праздником Успения Пресвятой Богородицы! От всего сердца желаю семейного уюта и тепла, достатка, теплых отношений с близкими людьми. Пусть удача всегда улыбается на жизненном пути, а Матерь Божия оберегает.

***

С праздником Успения Пресвятой Богородицы! Пусть этот день принесет мир и покой в вашу душу. Пусть Матерь Божия своим небесным покровом оберегает вас от всего зла, даря радость, любовь и гармонию. Желаю вам Божьего благословения на каждый день и крепкой веры, которая всегда поддерживает.

***

Поздравляю с Первой Пречистой! В этот святой день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и благословения Божия. Пусть Пречистая Дева Мария всегда вас защищает от всех бед!

***

Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы! Пусть Святая Богородица всегда отвечает на наши молитвы, да защитит Украину и даст нам сил выстоять в войне, а наша жизнь наполнит радостью и любовью!

С Успением Пресвятой Богородицы 2024 — трогательные открытки

С Успением Пресвятой Богородицы 2024 — трогательные открытки
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Успением Пресвятой Богородицы 2024 — поздравление
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Успение Пресвятой Богородицы 15 августа — красивые открытки.
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Успение Пресвятой Богородицы 15 августа - поздравления в открытках
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Успение Пресвятой Богородицы 15 августа — красивые стихи на украинском языке

Я вас зі святом великим й світлим вітаю!
У день Успіння Пресвятої Богородиці
Миру всім бажаю!

***

В День Богородиці Успіння
Зникнуть біди та нещастя,
Хай йдуть геть тривоги,
Будуть рівними дороги.
Хай Божа Матір захищає 
Усю сім'ю оберігає, 
Мир та злагоду посилає.


***

Богородице святая,
Всіх від горя захисти
Захисти та благословляй нас,
І всі помилки прости.
В цей чудовий день Успіння
Хочу я вам побажати
Віри, щастя і прощення
І сім'ю оберігати!

***

Дзвін Успіння
Зазиває до церкви нас,
Отримуємо благословення,
На душі світло зараз.
Зі святом рідних привітаємо,
Бажаємо миру і добра,
Нехай буде більше в кожному
Любові, милосердя і тепла!

Видеопоздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2024 года

 

 

 

Ранее мы рассказывали, что можно освящать в церкви на праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Напомним, мы писали об украинских традициях празднования Успения Пресвятой Богородицы.

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праздники поздравления открытки пожелания 15 августа Богородица

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08:44 Элемент неожиданности сработал — военный рассказал о начале наступления на Курскую область

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