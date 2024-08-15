Успение Пресвятой Богородицы 2024 — открытки поздравления в прозе, стихах и смс

Украинские верующие в церкви на праздник. Фото: pomisna.info

В этот четверг, 15 августа, по новому церковному календарю верующие в Украине отмечают светлый и большой праздник — Успение Пресвятой Богородицы или Первую Пречистую. В этот день вспоминают окончание земной жизни Божией Матери и ее вознесение на Небо. Это событие напоминает нам подвиг Девы Марии и ее роль в спасении человечества. Сегодня верующие традиционно идут в храм, чтобы помолиться святой, собираются за праздничным столом, а также поздравляют друг друга.

Новини.LIVE подготовил трогательные красивые и искренние поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2024 года в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте с праздником близких, друзей и знакомых.

Читайте также:

Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы в искренней прозе и своими словами

Мира и добра вашей большой и дружной семье! Да хранит вас ангел от тревог и бед, пусть молитвы все будут услышаны. С Днем Успения Пресвятой Богородицы!

***

Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы! Желаю мирного, тихого неба, Божьего благословения и сил для реализации всего задуманного.

***

Поздравляю вас с праздником Успения Пречистой Богоматери! Да хранит вас небесная покровительница от скорби, уныния и печали. Пусть радость от сегодняшнего великого праздника продолжит жить в вашем сердце долгие годы, внушая в душу бескорыстную любовь к ближним и уверенность в завтрашнем дне.

***

С праздником Успения Пресвятой Богородицы! От всего сердца желаю семейного уюта и тепла, достатка, теплых отношений с близкими людьми. Пусть удача всегда улыбается на жизненном пути, а Матерь Божия оберегает.

***

С праздником Успения Пресвятой Богородицы! Пусть этот день принесет мир и покой в вашу душу. Пусть Матерь Божия своим небесным покровом оберегает вас от всего зла, даря радость, любовь и гармонию. Желаю вам Божьего благословения на каждый день и крепкой веры, которая всегда поддерживает.

***

Поздравляю с Первой Пречистой! В этот святой день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и благословения Божия. Пусть Пречистая Дева Мария всегда вас защищает от всех бед!

***

Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы! Пусть Святая Богородица всегда отвечает на наши молитвы, да защитит Украину и даст нам сил выстоять в войне, а наша жизнь наполнит радостью и любовью!

С Успением Пресвятой Богородицы 2024 — трогательные открытки

Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Успение Пресвятой Богородицы 15 августа — красивые стихи на украинском языке

Я вас зі святом великим й світлим вітаю!

У день Успіння Пресвятої Богородиці

Миру всім бажаю!

***

В День Богородиці Успіння

Зникнуть біди та нещастя,

Хай йдуть геть тривоги,

Будуть рівними дороги.

Хай Божа Матір захищає

Усю сім'ю оберігає,

Мир та злагоду посилає.



***

Богородице святая,

Всіх від горя захисти

Захисти та благословляй нас,

І всі помилки прости.

В цей чудовий день Успіння

Хочу я вам побажати

Віри, щастя і прощення

І сім'ю оберігати!

***

Дзвін Успіння

Зазиває до церкви нас,

Отримуємо благословення,

На душі світло зараз.

Зі святом рідних привітаємо,

Бажаємо миру і добра,

Нехай буде більше в кожному

Любові, милосердя і тепла!

Видеопоздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2024 года

Ранее мы рассказывали, что можно освящать в церкви на праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Напомним, мы писали об украинских традициях празднования Успения Пресвятой Богородицы.

Также рекомендуем узнать, когда Ореховый Спас и какие особенности празднования важной даты.