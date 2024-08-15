Успіння Пресвятої Богородиці 2024 — листівки привітання у прозі, віршах та смс

Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня — зворушливі привітання та листівки
У цей четвер, 15 серпня, за новим церковним календарем віряни в Україні відзначають світле та велике свято — Успіння Пресвятої Богородиці або Першу Пречисту. Цього дня згадують закінчення земного життя Божої Матері та її вознесіння на Небо. Ця подія нагадує нам подвиг Діви Марії та її роль у спасінні людства. Сьогодні віряни традиційно йдуть до храму, аби помолитися святій, збираються за святковим столом, а також вітають один одного.
Новини.LIVE підготував зворушливі красиві та щирі привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2024 року у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте з великим святом близьких, друзів та знайомих.
Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці у щирій прозі та своїми словами
Миру та добра вашій великій та дружній родині! Нехай береже вас ангел від тривог і бід, нехай молитви усі будуть почуті. З Днем Успіння Пресвятої Богородиці!
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Щиро вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Бажаю мирного, тихого неба, Божого благословення та сил на реалізацію всього задуманого.
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Вітаю вас зі святом Успіння Пречистої Богоматері! Нехай береже вас небесна заступниця від скорботи, зневіри та печалі. Нехай радість від сьогоднішнього великого свята продовжить жити у вашому серці довгі роки, вселяючи в душу безкорисливу любов до ближніх і впевненість у завтрашньому дні.
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Зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Від щирого серця бажаю родинного затишку і тепла, достатку, теплих стосунків з близькими людьми. Нехай удача завжди усміхається на життєвому шляху, а Божа Матір оберігає.
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Зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Нехай цей день принесе мир і спокій у вашу душу. Нехай Божа Матір своїм небесним покровом оберігає вас від усього лихого, даруючи радість, любов і гармонію. Бажаю вам Божого благословення на кожен день і міцної віри, що завжди підтримує.
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Вітаю з Першою Пречистою! В цей святий день бажаю вам міцного здоров'я, добробуту, щастя та божого благословення. Нехай Пречиста Діва Марія завжди вас захищає від усіх бід!
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Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай Свята Богородиця завжди відповідає на наші молитви, нехай захистить Україну і дасть нам сил вистояти у війні, а наше життя наповнить радістю і любов'ю!
З Успінням Пресвятої Богородиці 2024 — зворушливі листівки
Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня — красиві вірші українською мовою
Я вас зі святом великим й світлим вітаю!
У день Успіння Пресвятої Богородиці
Миру всім бажаю!
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В День Богородиці Успіння
Зникнуть біди та нещастя,
Хай йдуть геть тривоги,
Будуть рівними дороги.
Хай Божа Матір захищає
Усю сім'ю оберігає,
Мир та злагоду посилає.
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Богородице святая,
Всіх від горя захисти
Захисти та благословляй нас,
І всі помилки прости.
В цей чудовий день Успіння
Хочу я вам побажати
Віри, щастя і прощення
І сім'ю оберігати!
***
Дзвін Успіння
Зазиває до церкви нас,
Отримуємо благословення,
На душі світло зараз.
Зі святом рідних привітаємо,
Бажаємо миру і добра,
Нехай буде більше в кожному
Любові, милосердя і тепла!
Відеопривітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2024 року
Раніше ми розповідали, що можна освячувати у церкві на свято Успіння Пресвятої Богородиці.
Нагадаємо, ми писали про українські традиції святкування Успіння Пресвятої Богородиці.
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