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Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня — зворушливі привітання та листівки

15 серпня 2024 09:18
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор
Успіння Пресвятої Богородиці 2024 — листівки привітання у прозі, віршах та смс
Українські віряни у церкві на свято. Фото: pomisna.info
Марина Кравчук - Редактор
Марина Кравчук
Редактор

У цей четвер, 15 серпня, за новим церковним календарем віряни в Україні відзначають світле та велике свято — Успіння Пресвятої Богородиці або Першу Пречисту. Цього дня згадують закінчення земного життя Божої Матері та її вознесіння на Небо. Ця подія нагадує нам подвиг Діви Марії та її роль у спасінні людства. Сьогодні віряни традиційно йдуть до храму, аби помолитися святій, збираються за святковим столом, а також вітають один одного.

Новини.LIVE підготував зворушливі красиві та щирі привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2024 року у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте з великим святом близьких, друзів та знайомих.

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Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці у щирій прозі та своїми словами 

Миру та добра вашій великій та дружній родині! Нехай береже вас ангел від тривог і бід, нехай молитви усі будуть почуті. З Днем Успіння Пресвятої Богородиці!

***

Щиро вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Бажаю мирного, тихого неба, Божого благословення та сил на реалізацію всього задуманого. 

***

Вітаю вас зі святом Успіння Пречистої Богоматері! Нехай береже вас небесна заступниця від скорботи, зневіри та печалі. Нехай радість від сьогоднішнього великого свята продовжить жити у вашому серці довгі роки, вселяючи в душу безкорисливу любов до ближніх і впевненість у завтрашньому дні.

***

Зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Від щирого серця бажаю родинного затишку і тепла, достатку, теплих стосунків з близькими людьми. Нехай удача завжди усміхається на життєвому шляху, а Божа Матір оберігає.

***

Зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Нехай цей день принесе мир і спокій у вашу душу. Нехай Божа Матір своїм небесним покровом оберігає вас від усього лихого, даруючи радість, любов і гармонію. Бажаю вам Божого благословення на кожен день і міцної віри, що завжди підтримує.

***

Вітаю з Першою Пречистою! В цей святий день бажаю вам міцного здоров'я, добробуту, щастя та божого благословення. Нехай Пречиста Діва Марія завжди вас захищає від усіх бід!

***

Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай Свята Богородиця завжди відповідає на наші молитви, нехай захистить Україну і дасть нам сил вистояти у війні, а наше життя наповнить радістю і любов'ю!

З Успінням Пресвятої Богородиці 2024 — зворушливі листівки 

З Успінням Пресвятої Богородиці 2024 — зворушливі листівки
Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE 
З Успінням Пресвятої Богородиці 2024 — привітання
Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці
Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня — красиві листівки
Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня — привітання у листівках
Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня — красиві вірші українською мовою 

Я вас зі святом великим й світлим вітаю!
У день Успіння Пресвятої Богородиці
Миру всім бажаю!

***

В День Богородиці Успіння
Зникнуть біди та нещастя,
Хай йдуть геть тривоги,
Будуть рівними дороги.
Хай Божа Матір захищає 
Усю сім'ю оберігає, 
Мир та злагоду посилає.


***

Богородице святая,
Всіх від горя захисти
Захисти та благословляй нас,
І всі помилки прости.
В цей чудовий день Успіння
Хочу я вам побажати
Віри, щастя і прощення
І сім'ю оберігати!

***

Дзвін Успіння
Зазиває до церкви нас,
Отримуємо благословення,
На душі світло зараз.
Зі святом рідних привітаємо,
Бажаємо миру і добра,
Нехай буде більше в кожному
Любові, милосердя і тепла!

Відеопривітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2024 року 

 

 

 

Раніше ми розповідали, що можна освячувати у церкві на свято Успіння Пресвятої Богородиці. 

Нагадаємо, ми писали про українські традиції святкування Успіння Пресвятої Богородиці.

Також радимо дізнатися, коли Горіховий Спас та які особливості святкування важливої дати.  

свята привітання листівки побажання 15 серпня Богородиця

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09:21 Ліміти на карткові перекази — в НБУ уточнили, кого не торкнеться обмеження

09:19 В Одесі діють аварійні відключення — хто залишився без світла до вечора

09:11 Трамп, Байден та Гарріс стали мішенями іранської фішингової кампанії, — звіт Google

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