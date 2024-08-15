Успіння Пресвятої Богородиці 2024 — листівки привітання у прозі, віршах та смс

Українські віряни у церкві на свято. Фото: pomisna.info

У цей четвер, 15 серпня, за новим церковним календарем віряни в Україні відзначають світле та велике свято — Успіння Пресвятої Богородиці або Першу Пречисту. Цього дня згадують закінчення земного життя Божої Матері та її вознесіння на Небо. Ця подія нагадує нам подвиг Діви Марії та її роль у спасінні людства. Сьогодні віряни традиційно йдуть до храму, аби помолитися святій, збираються за святковим столом, а також вітають один одного.

Новини.LIVE підготував зворушливі красиві та щирі привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2024 року у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте з великим святом близьких, друзів та знайомих.

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Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці у щирій прозі та своїми словами

Миру та добра вашій великій та дружній родині! Нехай береже вас ангел від тривог і бід, нехай молитви усі будуть почуті. З Днем Успіння Пресвятої Богородиці!

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Щиро вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Бажаю мирного, тихого неба, Божого благословення та сил на реалізацію всього задуманого.

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Вітаю вас зі святом Успіння Пречистої Богоматері! Нехай береже вас небесна заступниця від скорботи, зневіри та печалі. Нехай радість від сьогоднішнього великого свята продовжить жити у вашому серці довгі роки, вселяючи в душу безкорисливу любов до ближніх і впевненість у завтрашньому дні.

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Зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Від щирого серця бажаю родинного затишку і тепла, достатку, теплих стосунків з близькими людьми. Нехай удача завжди усміхається на життєвому шляху, а Божа Матір оберігає.

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Зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Нехай цей день принесе мир і спокій у вашу душу. Нехай Божа Матір своїм небесним покровом оберігає вас від усього лихого, даруючи радість, любов і гармонію. Бажаю вам Божого благословення на кожен день і міцної віри, що завжди підтримує.

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Вітаю з Першою Пречистою! В цей святий день бажаю вам міцного здоров'я, добробуту, щастя та божого благословення. Нехай Пречиста Діва Марія завжди вас захищає від усіх бід!

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Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай Свята Богородиця завжди відповідає на наші молитви, нехай захистить Україну і дасть нам сил вистояти у війні, а наше життя наповнить радістю і любов'ю!

З Успінням Пресвятої Богородиці 2024 — зворушливі листівки

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня — красиві вірші українською мовою

Я вас зі святом великим й світлим вітаю!

У день Успіння Пресвятої Богородиці

Миру всім бажаю!

***

В День Богородиці Успіння

Зникнуть біди та нещастя,

Хай йдуть геть тривоги,

Будуть рівними дороги.

Хай Божа Матір захищає

Усю сім'ю оберігає,

Мир та злагоду посилає.



***

Богородице святая,

Всіх від горя захисти

Захисти та благословляй нас,

І всі помилки прости.

В цей чудовий день Успіння

Хочу я вам побажати

Віри, щастя і прощення

І сім'ю оберігати!

***

Дзвін Успіння

Зазиває до церкви нас,

Отримуємо благословення,

На душі світло зараз.

Зі святом рідних привітаємо,

Бажаємо миру і добра,

Нехай буде більше в кожному

Любові, милосердя і тепла!

Відеопривітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2024 року

Раніше ми розповідали, що можна освячувати у церкві на свято Успіння Пресвятої Богородиці.

Нагадаємо, ми писали про українські традиції святкування Успіння Пресвятої Богородиці.

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